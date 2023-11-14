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體育
2023-11-14 13:12:54

英超｜曼聯名將卜比查爾頓舉殯　格拉沙家族被批未派代表出席（多圖）

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卜比查爾頓的靈車駛過奧脫福球場。(路透社)

卜比查爾頓的靈車駛過奧脫福球場。(路透社)

前曼聯以及英格蘭名將，卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）在周一１（13日）舉殯，多位曼聯的名將以及英格蘭以至歐洲足球代表人物出席。

上月離世的卜比查爾頓，其喪禮在周一舉行。期間，載有卜比查爾頓靈柩的靈車，特意駛過曼聯的主場奧脫福球場，讓球迷向這位曼聯以及英格蘭足球的一代名將作最後道別。

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奧脫福球場掛起卜比查爾頓巨型海報。(路透社) 曼聯奧脫福球場外三劍俠銅像。(路透社) 奧脫福球場的卜比查爾頓看台。(路透社) 球迷展示卜比查爾頓的橫額。(路透社) 卜比查爾頓舉殯。(路透社) 卜比查爾頓舉殯，球迷在球場一旁放置鮮花。(路透社) 卜比查爾頓仍在生的弟弟湯美查爾頓。(路透社) 卜比查爾頓靈柩由多位友好扶靈。(路透社)

出席喪禮的除了現役的曼聯職球員，還有包括英國王室代表的威廉王子、曼聯另一位爵士的前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）、英格蘭現任領隊修夫基（Gareth Southgate）、歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）等。

僅四現役紅魔球員出席

然而英格蘭媒體同時批評，現時擁有曼聯的格拉沙家族，缺乏對這位球會偉大球員的敬意。因為曼聯的前總裁活華特（Ed Woodward）以及現任總監阿諾（Richard Arnold）都有出席，不過格拉沙家族卻沒有派出代表，而現任曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）亦因為個人原因要回荷蘭未有出席。至於曼聯的現役球員，其實也只有4人出席，包括前隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire）、勞基梳爾（Luke Shaw）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）以及湯希頓（Tom Heaton）。

卜比查爾頓球員時代贏過3次的聯賽冠軍、1次歐聯前身的歐洲盃賽冠軍以及1次的世界盃冠軍。並為曼聯射入249個入球，以及在國際賽為英格蘭射入49球。而另一為人讚頌，是在其職業生涯僅領過兩面黃牌以及從未被紅牌驅逐。

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威廉王子。(路透社) 前曼聯主帥費格遜。(路透社) 歐洲足協會長施費連。(路透社) 前曼聯名將白賴仁笠臣。(路透社) 英格蘭領隊修夫基。(路透社) 曼聯現役球員希頓、馬古尼及梳爾。(路透社) 前曼聯名將及領隊蘇斯克查。(路透社) 前曼聯名將舒米高。(路透社) 前曼聯名將曉士。(路透社) 前曼聯名將史高斯。(路透社) 前曼聯名將畢特及堅尼。(路透社) 前曼聯名將高爾。(路透社)
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