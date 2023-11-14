英超｜曼聯名將卜比查爾頓舉殯　格拉沙家族被批未派代表出席（多圖）

上月離世的卜比查爾頓，其喪禮在周一舉行。期間，載有卜比查爾頓靈柩的靈車，特意駛過曼聯的主場奧脫福球場，讓球迷向這位曼聯以及英格蘭足球的一代名將作最後道別。

出席喪禮的除了現役的曼聯職球員，還有包括英國王室代表的威廉王子、曼聯另一位爵士的前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）、英格蘭現任領隊修夫基（Gareth Southgate）、歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）等。

僅四現役紅魔球員出席

然而英格蘭媒體同時批評，現時擁有曼聯的格拉沙家族，缺乏對這位球會偉大球員的敬意。因為曼聯的前總裁活華特（Ed Woodward）以及現任總監阿諾（Richard Arnold）都有出席，不過格拉沙家族卻沒有派出代表，而現任曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）亦因為個人原因要回荷蘭未有出席。至於曼聯的現役球員，其實也只有4人出席，包括前隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire）、勞基梳爾（Luke Shaw）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）以及湯希頓（Tom Heaton）。

卜比查爾頓球員時代贏過3次的聯賽冠軍、1次歐聯前身的歐洲盃賽冠軍以及1次的世界盃冠軍。並為曼聯射入249個入球，以及在國際賽為英格蘭射入49球。而另一為人讚頌，是在其職業生涯僅領過兩面黃牌以及從未被紅牌驅逐。