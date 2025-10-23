英超｜曼聯嚴懲襲擊「髮哥」球迷　無限期禁止入場

曼聯球迷的「髮哥」Frank Ilett，可能是今個星期最開心的曼聯球迷。除了球隊擊敗利物浦，取得聯賽兩連勝之餘，曼聯亦已確認到在上月襲擊他的人，並作出嚴厲的無限期禁賽處分。

因為立下誓言，在曼聯未取得5連勝之前不會剪髮的Frank Ilett，在今年9月的時候，在曼聯對車路士的比賽期間，遭球迷襲擊。據英國媒體報道，曼聯已經確定了其中一名的襲擊者，並且對該名球迷作出無限期禁止進入球場的處分。髮哥Frank Ilett在2024年的10月展開了有關的承諾，並在社交平台留下紀錄。至今令他的專頁累積了49.5萬的追隨者。他曾表示，自己從沒想過這誓言獲得如此大的關注。