英超｜曼聯奪英足盃來季踢歐霸 「坦克」有冇得留？

勇挫曼城稱霸英足盃的曼聯，其領隊滕哈格( 去留成為全球球迷關注熱點；尤其是同樣來自荷蘭的名帥雲高爾(Louis van Gaal)，8年前正是帶領「紅魔」贏得英足盃後便被辭退。滕帥強調一切是球會決定，球會新股東拉傑夫(Sir Jim Tatcliffe)則拒絕回應相關問題，英國博彩公司繼續將普捷天奴(Mauricio Pochettino)與麥堅拿(Kieran McKenna)定為下任曼聯主帥的熱門。

加拿祖(Alejandro Garnacho)與邁奴(Kobbie Mainoo)上半場各建一功助曼聯領先，杜古(Jeremy Doku)完場前為曼城扳回一球，曼聯終以2比1取勝，歷來第13次贏得英足盃。「紅魔」捧盃後取得來季歐霸參賽資格，英超第6位的車路士要跌落歐協聯，第7位的紐卡素來屆更無緣歐戰。