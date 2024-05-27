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體育
2024-05-27 04:30:22
日報

英超｜曼聯奪英足盃來季踢歐霸 「坦克」有冇得留？

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滕哈格 普捷天奴 麥堅拿

勇挫曼城稱霸英足盃的曼聯，其領隊滕哈格( 去留成為全球球迷關注熱點；尤其是同樣來自荷蘭的名帥雲高爾(Louis van    Gaal)，8年前正是帶領「紅魔」贏得英足盃後便被辭退。滕帥強調一切是球會決定，球會新股東拉傑夫(Sir Jim Tatcliffe)則拒絕回應相關問題，英國博彩公司繼續將普捷天奴(Mauricio Pochettino)與麥堅拿(Kieran McKenna)定為下任曼聯主帥的熱門。

加拿祖(Alejandro Garnacho)與邁奴(Kobbie Mainoo)上半場各建一功助曼聯領先，杜古(Jeremy Doku)完場前為曼城扳回一球，曼聯終以2比1取勝，歷來第13次贏得英足盃。「紅魔」捧盃後取得來季歐霸參賽資格，英超第6位的車路士要跌落歐協聯，第7位的紐卡素來屆更無緣歐戰。

賽後，班主拉傑夫路經混合採訪區，被記者提問是否會辭退滕哈格，「拉爵」在聆聽問題後轉身離開。「坦克」受訪則回應：「我未有想過這些(去留)問題，我們是在重建中，總會有起跌。當我接手曼聯時，這裡一團糟；但球隊在發展中，兩年兩冠軍不差吧，兩年三次入決賽不差吧，我們要繼續努力。」

對於是否仍獲管理層支持，他說：「他們是這樣告訴我，始終不是我能控制，但我們絕不會懷疑。」有指「拉爵」曾密會前車路士領隊普捷天奴與現任葉士域治少帥麥堅拿。著名的英國博彩公司立博將「肥普」與麥堅拿列為2.75倍的並列紅魔新帥大熱；杜曹則是5.5倍的第三熱門，紅魔捧盃易帥的消息似乎未減退。

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