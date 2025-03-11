英超的曼聯正式公布，球隊將斥資20億英鎊興建全英國最大的球場，並在現時的奧脫福球場旁建成可容納10萬人的全新場館，希望在5年後落成使用。

曼聯的新球場計劃過去一直在討論中，而其中最大的爭議是球隊選擇把現時的奧脫福球場改建，還是另建新場地。球場由福斯特建築事務所設計，並以三支稱為「三叉戟」的桅桿為球場的主軸，三支桅桿高約200米，指可以遠在25英哩都能見到。而球場會以傘狀設計，並會有一個兩倍特拉法加廣場大小的公共廣場。