英超的曼聯正式公布，球隊將斥資20億英鎊興建全英國最大的球場，並在現時的奧脫福球場旁建成可容納10萬人的全新場館，希望在5年後落成使用。
曼聯的新球場計劃過去一直在討論中，而其中最大的爭議是球隊選擇把現時的奧脫福球場改建，還是另建新場地。球場由福斯特建築事務所設計，並以三支稱為「三叉戟」的桅桿為球場的主軸，三支桅桿高約200米，指可以遠在25英哩都能見到。而球場會以傘狀設計，並會有一個兩倍特拉法加廣場大小的公共廣場。
曼聯新球場創造9.2萬個職位
有關計劃將是奧脫福地區重建的一部份，同時已獲得英國財相李韻晴（Rachel Reeves）代表政府表達支持。曼聯稱有關計劃會創造9.2萬個職位，並會建設1.7萬個新居，同時每年為相關區域帶來180萬名遊客，為英國的經濟每年帶來73億英鎊的價值。球場將會以預製組件建造，並由鄰近的曼徹斯特運河運送需要的160個組件。
費格遜撐興建新球場
曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）就指：「無論是場內場外，曼聯是應該永遠都追求最好，這包括我們比賽的球場。奧脫福無疑是在我個人存在很多的回憶，但我們必須要勇敢，抓住這次的機會建造我們新的主場，以迎合可以製造更多歷史的未來。」曼聯的小股東及班主拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）就指：「今日我們將展開無與倫比的刺激旅程，向世界傳遞將會是世上最好的球場。我們現有的球場，偉大地為我們服務了115年，但它已遠落後於現時世界的體育場館。我想我們將建成世界最具標誌性的足球場。」