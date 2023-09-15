英超｜曼聯宣布辛祖單獨受訓　紀律問題與滕帥鬧翻

英超的曼聯宣布，隊中的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）將會有個人的訓練計劃，而不會與球隊的一隊一同練習。意味這位曼聯球員將被球隊「雪藏」。然而在安東尼馬菲奧斯（Antony）因為被指打女友一事而延期歸隊，曼聯前線出現兵源緊張。
辛祖在阿仙奴的一仗之後，與主帥滕哈格（Erik ten Hag）的不和問題浮上水面。原因是滕帥在賽後被問到有關辛祖的問題時，指辛祖因為訓練時的水平未達標，而被剔出名單。不過辛祖隨即在社交媒體上反駁，稱自己表現沒有問題，只是教練選擇不用他，指自己只成了滕帥的「代罪羔羊」。
球會承認辛祖紀律問題
不過英國媒體隨後就指，辛祖本身有遲到出席訓練的陋習，雖然滕帥為他定下提早一小時到訓練場的要求，但辛祖慢慢又回復遲到的狀況，甚至媒體指辛祖的紀律問題在德國多蒙特時也一樣，只是多蒙特故意委派重視紀律的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）來推動辛祖而已。在曼聯的聲明表示，辛祖會與一隊分開，並進行個人訓練計劃，而同時聲明亦指「等待團隊的紀律問題得到解決」。這意味球會方面亦承認辛祖存有紀律上的問題。
然而，曼聯因為巴西國腳的安東尼被指打女友事件，需要暫時與一隊分別，令球隊在前線出現兵源的問題。英媒又指，辛祖在阿仙奴一仗後，其實是有收到沙特球會的斟介，只是他最後拒絕轉會。而在被移離與一隊訓練之下，辛祖若個人的紀律問題及與滕帥不和狀況不解決，預料明年1月轉會窗重開也會決定離隊。曼聯將會在周末的英超面對白禮頓。