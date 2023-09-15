英超｜曼聯宣布辛祖單獨受訓　紀律問題與滕帥鬧翻

英超的曼聯宣布，隊中的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）將會有個人的訓練計劃，而不會與球隊的一隊一同練習。意味這位曼聯球員將被球隊「雪藏」。然而在安東尼馬菲奧斯（Antony）因為被指打女友一事而延期歸隊，曼聯前線出現兵源緊張。

辛祖在阿仙奴的一仗之後，與主帥滕哈格（Erik ten Hag）的不和問題浮上水面。原因是滕帥在賽後被問到有關辛祖的問題時，指辛祖因為訓練時的水平未達標，而被剔出名單。不過辛祖隨即在社交媒體上反駁，稱自己表現沒有問題，只是教練選擇不用他，指自己只成了滕帥的「代罪羔羊」。