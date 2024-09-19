英超｜曼聯將向季票球迷諮詢　傳或拆除奧脫福球場

英超球會的曼聯的新球場計劃，預料會在周五（20日）向持有季票的球迷作出諮詢。而英國媒體就報道，球會可能較傾向將有114年歷史的奧脫福球場拆卸，以在旁興建新的主場館。 英國的《每日郵報》的報道，曼聯如果獲准建立新球場，可能會放棄保留現有的奧脫福球場。報道指紅魔雖然在今夏提出的方案，是在現時奧脫福球場旁的土地，建設可容納10萬人的新球場，而現有的奧脫福球場會改建為僅容納3萬人的球場，並作為女子隊及青年軍的比賽場地。不過報道指，消息人士稱有關計劃可能難以實行，又指有關計劃可能會過於複雜及花費不少。

加利仔支持重置球場 報道又指，曼聯準備在周五向季票的持有人以及會員，以電郵發出問卷，了解他們對有關重建計劃的想法。而作為曼聯球場計劃小組委員會的前曼聯隊長加利尼維利（Gary Neville）就認為球場的不少部份可以改建，他在接受訪問時表示：「現時所有的看台，都不是我在1979年首次來到時看到的模樣。很多看台都是在1993年至2005年期間興建。我們沒有保留甚麼有百年歷史的東西，那我們是在保留甚麼？是的，我們要保留那些銅像，慕尼黑的紀念鐘，還有球員隧道，它們都是奧脫福的一部份。」 他續說：「我知道球場的位置對部份球迷是很重要。不過我有在周日熱刺對阿仙奴的聯賽，我不認為熱刺的球迷來到會想起球場的位置與荷杜（前熱刺領隊及球員Glenn Hoddle）時代有分別。」報道指，曼聯管理層方面認為3萬人的球場對於女子隊及青年軍來就是太過，在上周末（14日）的女子英超聯賽事曼聯對韋斯咸時，也因為門票銷售太低，最後僅開放一個看台。故球會認為興建一個1.5萬人的球場並預留可加建位置會比較合適。