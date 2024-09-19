英超｜曼聯將向季票球迷諮詢　傳或拆除奧脫福球場

英超球會的曼聯的新球場計劃，預料會在周五（20日）向持有季票的球迷作出諮詢。而英國媒體就報道，球會可能較傾向將有114年歷史的奧脫福球場拆卸，以在旁興建新的主場館。
英國的《每日郵報》的報道，曼聯如果獲准建立新球場，可能會放棄保留現有的奧脫福球場。報道指紅魔雖然在今夏提出的方案，是在現時奧脫福球場旁的土地，建設可容納10萬人的新球場，而現有的奧脫福球場會改建為僅容納3萬人的球場，並作為女子隊及青年軍的比賽場地。不過報道指，消息人士稱有關計劃可能難以實行，又指有關計劃可能會過於複雜及花費不少。
加利仔支持重置球場
報道又指，曼聯準備在周五向季票的持有人以及會員，以電郵發出問卷，了解他們對有關重建計劃的想法。而作為曼聯球場計劃小組委員會的前曼聯隊長加利尼維利（Gary Neville）就認為球場的不少部份可以改建，他在接受訪問時表示：「現時所有的看台，都不是我在1979年首次來到時看到的模樣。很多看台都是在1993年至2005年期間興建。我們沒有保留甚麼有百年歷史的東西，那我們是在保留甚麼？是的，我們要保留那些銅像，慕尼黑的紀念鐘，還有球員隧道，它們都是奧脫福的一部份。」
他續說：「我知道球場的位置對部份球迷是很重要。不過我有在周日熱刺對阿仙奴的聯賽，我不認為熱刺的球迷來到會想起球場的位置與荷杜（前熱刺領隊及球員Glenn Hoddle）時代有分別。」報道指，曼聯管理層方面認為3萬人的球場對於女子隊及青年軍來就是太過，在上周末（14日）的女子英超聯賽事曼聯對韋斯咸時，也因為門票銷售太低，最後僅開放一個看台。故球會認為興建一個1.5萬人的球場並預留可加建位置會比較合適。
財務及球迷意見影響大局
在格拉沙家族購入部份股權的英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）一直希望建造一個新球場，並希望可以在今年底前有定案，以便在2030年完工。有指球會仍想傾向於重建，而預計需要耗資10億英鎊，並且有一半是在球場的重建計劃，而球迷的意見以及財務狀況是影響決定的兩個關鍵。而據報拉特克里承認利用公眾資金只是用於重新規劃奧脫福一帶地區，而不在於興建新球場，而有關仍需要球會與大曼徹斯特市各部門及特拉福議會達成協議再向政府商討。
報道又指，拉特克里夫同時擔心曼聯會步愛華頓的後塵。原因是愛華頓早前決定在利物浦的碼頭區興建新球場，而有關的費用被英超賽會納入為球會的支出，令拖肥糖被指違反賽會的彩務穩健條款而被扣分。而曼聯在上星期公布的淨虧損達1.13億英鎊，在過去5年的虧損達3.7億英鎊，而曼聯不想將有關開支計入球會的虧損或是轉嫁到球迷身上，故拉特克里夫可能會尋求私人贊助的支持。