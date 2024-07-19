英超｜曼聯快手搶簽法國新星約路

繼成功簽入荷蘭國腳前鋒約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)後，在新股東英力士集團統領下，曼聯今夏的轉會工作效率明顯大增。據多間英媒報道，「紅魔」已與法甲里爾達成協議，有望以基本轉會費約6,200萬歐元(約5.3億港元)簽入18歲天才中堅約路(Leny Yoro)，雙方將簽約5年；同時間，前鋒格連活特(Mason Greenwood)則有望以3,000萬歐元賣往馬賽。
身高達6呎3吋的法國小將約路，上季是個人第二季在里爾一隊出賽，便已穩佔正選，最終協助球隊取得聯賽殿軍。消息指，包括皇家馬德里等多間頂級球會，一直密切注視約路的情況，而曼聯為免有任何閃失，上周迅速與里爾達成協議，連同附加條款，最終轉會費將增至7,000萬歐元。此子周薪據報高達14.5萬鎊，合約為期5年。
約路原本要為國出戰奧運男足賽，但因里爾今夏要踢歐聯而拒絕放人，如今曼聯據報已安排約路日內到臨曼徹斯特進行體檢，交易便會落實；這對於近期斟介守將馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)及班夫韋迪(Jarrad Branthwaite)未見進展的「紅魔」而言，是一大喜訊。
格連活特投法甲馬賽
另邊廂，在曼聯已無前景的格連活特，經過上季外借基達菲有好演出後，亦得到法甲馬賽垂青；雖然馬賽市長及激進球迷都公開反對招攬場外麻煩多多的「綠木」，但馬賽新帥迪沙比(Roberto de Zerbi)卻一於少理，堅持引入這位具頂級質素的前英格蘭國腳前鋒，以頂替離隊赴沙特掘金的名將射手奧巴美揚(Pierre-Emerick Aubameyang)的空缺。消息指，格連活特的轉會費將高達3,000萬歐元，合約簽至2029年。