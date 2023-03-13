英超︱曼聯悶和榜尾修咸頓　卡斯米路今季第2次直紅

爭取在聯賽反彈，曼聯上半場初段有拉舒福特（Marcus Rashford）的攻門，被對手門將巴斯奴（Gavin Bazunu）擋出。然而主場的紅魔，在34分鐘就陷入困境。卡斯米路攔截對手的卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），球證最初僅罰黃牌，不過經VAR提示及翻看後，改判紅牌，這是卡斯米路今季第2次被直接紅牌驅逐，並將要面臨4場的停賽。

少打一人的曼聯，下半場差點失守，不過禾確特（Theo Walcott）的單刀，被紅魔門將的迪基亞（David de Gea）擋出。力保不失的曼聯，之後有般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區外遠射，巴斯奴今次撲到再中柱。修咸頓之後都有一次中柱，獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters）接應角球後，禁區頂勁射遠柱彈出。最終紅魔與聖徒互無紀錄，各得1分。

紐卡素2:1贏狼隊

紅魔主帥的滕哈格（Erik ten Hag），賽後質疑VAR的改判，他表示：「當你把一切停頓來看，很多東西看來很差，然而所有人都知道，有時候頂級的足球，大家知道甚麼是壞甚麼是合理。卡斯米路是一個正直的球員，很強硬，但也很正直。這已經有證明，他在過去超過500場的高水準聯賽上陣，從未都未被趕出場，但現在已發生了兩次。」卡斯米路將要在聯賽停賽至下月對諾定咸森林的比賽。

至於稍晚的另一場聯賽，紐卡素以2:1擊敗狼隊，目前仍在聯賽排第5，與熱刺仍有4分的距離，但少打2場。