英超｜曼聯慘敗滕哈格要買人+曼聯恥辱紀錄

曼聯主帥滕哈格(Erik ten Hag)在英超恥辱地大敗「0比4」、連輸兩仗後，承認球隊水平不足，「需要有質素的球員」。
紅魔鬼曼聯作客恥辱地以4球慘負賓福特(Brentford)腳下，上半場頭35分鐘已連失4球，之後亦無力反擊，英超開季兩連敗兼包尾。5月接掌紅魔的荷蘭教頭滕哈格接受英媒訪問時指，目前情況是一個「艱難的過程」，「我們必須交出比今天更高的水平」。滕帥似乎已預計到會出現目前的慘況，「作為一個團隊，我們正處於一個艱難的過程。或者你會期待一個不同的開始；但這並非我們所預期的。」他又提到，會繼續引入高質球員，「我們需要新球員、有質素的球員。我們正在努力並將盡一切努力說服他們到來。」
另外，曼聯今仗所失的第一球，全因門將迪基亞(David de Gea)犯錯「漏油」。迪基亞稱：「我要承擔責任，我令球隊失了3分，表現很糟糕。我應該救出第一球，如果我成功，戰果會不同。」而陣中巨星基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)今場正選出戰，亦未能改寫戰果。
曼聯新增恥辱紀錄：
．自第一屆英超聯以來，曼聯首次在聯賽開季兩連敗。
．對於主帥滕哈格來說，他成為自1921年約翰查普曼(John Chapman)以來，第一位執教球會首兩場都輸波的領隊。
．紅魔最近作客成績嚇人，這是球會他們1936年以來首次在聯賽客場「七連敗」，當年他們的紀錄是作客「11連敗」。
．自2021/22賽季以來，曼聯已7次在一場比賽中失4球；而自2020年10月以來，連同今次，曾3次在上半場失4球；之前兩次對手分別是熱刺(2020年10月)及利物浦(2021年10月)。
．這是賓福特自1938年4月以6比1擊敗甘士比(Grimsby Town)以來的頂級聯賽最大勝仗。
(統計資料來自：BBC SPORT)