英超｜曼聯慘敗滕哈格要買人+曼聯恥辱紀錄

曼聯主帥滕哈格(Erik ten Hag)在英超恥辱地大敗「0比4」、連輸兩仗後，承認球隊水平不足，「需要有質素的球員」。

紅魔鬼曼聯作客恥辱地以4球慘負賓福特(Brentford)腳下，上半場頭35分鐘已連失4球，之後亦無力反擊，英超開季兩連敗兼包尾。5月接掌紅魔的荷蘭教頭滕哈格接受英媒訪問時指，目前情況是一個「艱難的過程」，「我們必須交出比今天更高的水平」。滕帥似乎已預計到會出現目前的慘況，「作為一個團隊，我們正處於一個艱難的過程。或者你會期待一個不同的開始；但這並非我們所預期的。」他又提到，會繼續引入高質球員，「我們需要新球員、有質素的球員。我們正在努力並將盡一切努力說服他們到來。」

另外，曼聯今仗所失的第一球，全因門將迪基亞(David de Gea)犯錯「漏油」。迪基亞稱：「我要承擔責任，我令球隊失了3分，表現很糟糕。我應該救出第一球，如果我成功，戰果會不同。」而陣中巨星基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)今場正選出戰，亦未能改寫戰果。