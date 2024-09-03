英超｜曼聯慘敗 滕哈格：我非哈利波特

被網民笑稱「記者會不敗」的滕哈格，賽後依然維持一貫風格，拒絕認衰：「根本是另一回事，我們要時間打造成一支球隊，我不是哈利波特，你們必須要了解清楚。就好像說烏加迪，他今季未嘗上陣，需要時間提升體能狀態，再融入球隊。烏加迪也許在數星期或數月後，便會成為我們重要的球員；正如約舒亞舒克斯在過去3至4星期便有了重大進步，我為他今天的表現深感滿意。」

坦帥承認利物浦是較出色一方，但解釋：「他們的把握力較出色，但看看我們的失球，只因自己犯了錯。我見到我們的xG(預期失球值)根本不是很高。我肯定到完季時，我們仍是會在爭逐冠軍。」

史諾治全勝兼未失一球

贏波的「紅軍」，新帥史諾治成為了自1975年傳奇名帥派士利後，首位首次對戰曼聯便贏波的利物浦教頭，球隊更3戰全勝兼0失球。史諾賽後謙虛地說：「我想這是場值得的勝利，但對我們而言，仍有很多需要改善的地方。」值得一提，今場「埋齋」的沙拿，賽後自爆仍未獲球隊人士接觸商討續約；這位32歲的埃及球星，今季已神勇交出3入球3助攻，但將在季後約滿。