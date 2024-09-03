熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-09-03 04:30:23
日報

英超｜曼聯慘敗 滕哈格：我非哈利波特

分享：
英超

英超｜曼聯慘敗 滕哈格：我非哈利波特

adblk5

英超今季首場「雙紅會」在奧脫福爆發，最終曼聯主場淨吞利物浦三蛋，賽後外間都質疑「紅魔」演出低水平；對此，主帥滕哈格強調自己並非哈利波特懂魔法，要改善球隊需要更多時間。

被網民笑稱「記者會不敗」的滕哈格，賽後依然維持一貫風格，拒絕認衰：「根本是另一回事，我們要時間打造成一支球隊，我不是哈利波特，你們必須要了解清楚。就好像說烏加迪，他今季未嘗上陣，需要時間提升體能狀態，再融入球隊。烏加迪也許在數星期或數月後，便會成為我們重要的球員；正如約舒亞舒克斯在過去3至4星期便有了重大進步，我為他今天的表現深感滿意。」

adblk6

坦帥承認利物浦是較出色一方，但解釋：「他們的把握力較出色，但看看我們的失球，只因自己犯了錯。我見到我們的xG(預期失球值)根本不是很高。我肯定到完季時，我們仍是會在爭逐冠軍。」

史諾治全勝兼未失一球

贏波的「紅軍」，新帥史諾治成為了自1975年傳奇名帥派士利後，首位首次對戰曼聯便贏波的利物浦教頭，球隊更3戰全勝兼0失球。史諾賽後謙虛地說：「我想這是場值得的勝利，但對我們而言，仍有很多需要改善的地方。」值得一提，今場「埋齋」的沙拿，賽後自爆仍未獲球隊人士接觸商討續約；這位32歲的埃及球星，今季已神勇交出3入球3助攻，但將在季後約滿。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 