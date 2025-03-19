曼聯今季再次陷入困境，導致「坦克」滕哈格（Erik ten Hag）被炒，由艾摩廉接手。然而，這名葡萄牙籍教練在英超和盃賽同樣未能取得理想成績，球隊料需要在各個位置進行調整。
據《Sky Sports》記者Florian Plettenberg報道，曼聯相信他們今夏將能夠進行重量級引援。但曼聯老闆早前接受訪問說沒有額外資金引援，因此必須出售球員套現，協助球會完成計劃中的轉會交易。
這位記者透露，曼聯計劃在夏天放以下球員：「曼聯有信心能夠在今夏投資頂級引援，特別是預計透過放掉約滿的域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）、基斯坦艾歷臣（Christian Eriksen），以及賣走卡斯米路（Casemiro）和邁奴（Kobbie Mainoo）來釋放預算。」
記者提到的這些球員普遍不令人驚訝，因為他們在奧脫福的未來已經不被看好。
安東尼料無得留低
至於拉舒福特（Marcus Rashford）和安東尼（Antony），他們今季被外借，希望能夠找回狀態，從而幫助曼聯在夏季獲得較高的轉會費。而卡斯米路和艾歷臣，兩人並不適合艾摩廉希望在曼聯建立的戰術體系，因此被列入清洗名單。
問題係卡斯米路和艾歷臣都已經33歲，年紀唔細，仲搵唔搵到人接火棒呢？
作者：One Football
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