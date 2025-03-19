域陀連迪路夫（Victor Lindelof）及艾歷臣今夏約滿曼聯，料不獲續約。

曼聯今季再次陷入困境，導致「坦克」滕哈格（Erik ten Hag）被炒，由艾摩廉接手。然而，這名葡萄牙籍教練在英超和盃賽同樣未能取得理想成績，球隊料需要在各個位置進行調整。

據《Sky Sports》記者Florian Plettenberg報道，曼聯相信他們今夏將能夠進行重量級引援。但曼聯老闆早前接受訪問說沒有額外資金引援，因此必須出售球員套現，協助球會完成計劃中的轉會交易。

這位記者透露，曼聯計劃在夏天放以下球員：「曼聯有信心能夠在今夏投資頂級引援，特別是預計透過放掉約滿的域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）、基斯坦艾歷臣（Christian Eriksen），以及賣走卡斯米路（Casemiro）和邁奴（Kobbie Mainoo）來釋放預算。」