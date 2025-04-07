英超｜曼聯打吡戰悶和曼城　遭加利仔批評欠激情

英超的曼徹斯特打吡，曼聯雖然在奧脫福主場守和曼城0:0，保持近4次對賽的不敗，但也被前隊長的加利尼維利（Gary Neville）批評兩隊都滿足於各得1分的表現。 史上第196次的曼市打吡，兩隊今季表現都未如理想，曼聯賽前僅排14，曼城也只在第5。賽前曼城有中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）宣布季尾離隊，這是他生涯第22次的打吡，也成最後一次。兩隊雖然分別都有13次和9次的攻門，但對雙方門將威脅的，曼城僅有奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）的攻門，被奧拿拿（Andre Onana）救出，而曼聯的機會更不算顯著，單從兩隊賽後的精華片僅2分鐘也可知比賽的精彩程度，最後兩隊以0:0握手言和。

前隊長的加利仔在天空電視台的節目就批評兩隊：「這是曼市打吡。這應該更多的激情、火花、險境以及勇氣牽涉當中。在看到的互相祝賀，看到兩隊對0:0的戰果很滿意。這看來就像一個普通的星期日下午，他們準備在之後一起去BBQ晚餐。」另一位曼聯前隊長的堅尼（Roy Keane）也「循例」的抨擊：「他們在受訪時，好像是打和也不算太壞。然而一場和局不會給你有大進展，這未夠好的。先忘記前列隊伍了，我是在與賓福特、水晶宮、狼隊這些進行比較。你說曼聯，有着這樣的球員陣容，是不是應排在他們後面？」 艾摩廉哥迪奧拿為球隊辯護 曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）就解釋：「我了解我們在面對球會史上最差的一季。曼城過去也贏盡一切，他們今季也受到挫折。我們不在最好的狀況，去為每位球迷展示精彩的表現。當我們不是面對重要比賽，這當然會有不同的走向。你要看看比賽的背景，我明白一些重心的球員在今場有不同的表現，因為他們以前是為錦標而戰。」至於哥迪奧拿（Pep Guardiola）就表示：「你看這裡很多球員在過去的4、5、6年都處於巔峰。然而到今年，我們下滑了，這不是個別球員，是他們全部，這是為何我們很難去贏。」