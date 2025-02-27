英超｜曼聯打少個險勝葉士域治　曼城嬴熱刺哥迪奧拿指今季難復當年勇

哈利馬古尼（Harry Maguire）再當曼聯救世主，協助10人應戰的紅魔以3:2擊敗護級的葉士域治。至於曼城以一球險勝熱刺後，主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）指「舊曼城」今季都不會再出現。 目前仍在榜下游的曼聯，直接面對仍在降班區內的葉士域治。開賽4分鐘防線就出現尷尬失誤，新加盟的多古（Patrick Dorgu）與出迎的奧拿拿（Andre Onana）誤會，被葉士域治的菲洛真尼（Jaden Philogene）把握空門機會射入領先。然而紅魔在22分鐘左路獲得罰球機會，葉士域治守將森摩斯（Sam Morsy）人叢中頂入自己龍門，令曼聯扳平。而7分鐘後曼聯更藉角球機會反先，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）把握對手未能解圍，禁區內快腳撞入。

然而紅魔領先下卻在43分鐘陷入劣勢，多古一次攔截被視像助理裁判（VAR）提出審查，球證隨即判罰紅牌，令曼聯10人應戰。補時的2分鐘菲洛真尼的傳中，利安戴納（Liam Delap）未能接應，但干擾到奧拿拿判斷，皮球柱邊漏入，半場葉士域治追平2:2。不過葉士域治多打一個卻未能再反先，更在換邊的2分鐘後，由馬古尼接應角球頂入，令曼聯再度領先3:2。之後葉士域治無法追平比數，最終輸2:3。曼聯在聯賽榜仍排第14，與降班區內葉士域治有16分距離。 艾摩廉：球迷想看奮戰到最後 曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）賽後表示球隊打出球迷想看到的曼聯：「球迷很厲害，我從第一日就感覺到。他們就只是想看球隊奮戰到最後，而今日我們做到了。在比賽中所有事情都對我們不利，而這對我們是一場很好的勝利。我們在各方面仍需要改善，我們陣容中缺乏特色以打出不同風格，我們需要更多的控球，不過我覺得我們已經比之前冷靜。特別是我們需要更多入球，我們在比賽中要為任何情況下戰鬥，這才值得3分。」

夏蘭特今季英超第20球 至於同市的曼城雖然開始復甦，球隊更在另一場聯賽，憑艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上半場建功，作客1:0擊敗熱刺，而這也是夏蘭特今季第20個英超入球。不過哥迪奧拿被問到可否回復當初表現時，他指今季曼城難回復過去表現：「這季絕不可能，回復舊的曼城。舊的曼城實在是太強，不過我們會回來的。」 哥帥指：「我們有很年輕的隊伍，前面3人都是球隊的未來，尼高干沙利斯（Nico Gonzalez），在洛迪（Rodri）回來會是球隊的未來。然後當然，胡薩洛夫（Abdukodir Khusanov）你看他今日的表現，還有加華度爾（Josko Gvardiol）也很年輕，都已有自己的位置。不過，聽着，貝拿度施華（Bernardo Silva）、根度簡（Ilkay Gundogan）與奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）等其他人，都仍然對我們很重要，然而當然是時間的問題。」他再指：「我們要看看今季，這些年輕球員以及夏天可能新加盟的球員，將會在未來幾年引領這球會。」