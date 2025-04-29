英超｜曼聯拒絕再借安東尼　交換貝迪斯雙星有得諗？

曼聯幾年前以8100萬鎊重金收購安東尼（Antony）曾被視為失敗之舉，但這位巴西翼鋒自季中被外借至貝迪斯後，卻重拾生機。 今季安東尼無論在曼聯兩任主帥「坦克」滕哈格（Erik ten Hag）或艾摩廉（Ruben Amorim）麾下，都未曾於英超正選上陣，但轉戰西甲後卻迅速找回狀態。 曾被嘲諷為高價水貨的安東尼，今季在貝迪斯17場比賽中射入5球並貢獻2次助攻，其復甦表現引起廣泛注意。

貝迪斯體育總監法查度（Manu Fajardo）解釋道：「我們致力於重塑曾達高峰後表現下滑的球員，經過數據分析，挑選出有潛力的對象。安東尼正是例子，自加盟起便迅速融入體系，並從第一分鐘起展現出色表現。」 隊友伊斯高（Isco）亦打趣表示：「希望安東尼留下，但足球世界永遠無法保證，也許要眾籌才能簽下他！」 貝迪斯新星洛迪古斯成曼聯獵物 根據西班牙消息，曼聯領隊艾摩廉準備把握安東尼近期回勇的機會，曼聯提出以安東尼交換貝迪斯19歲新星洛迪古斯卡拉巴路（Jesus Rodriguez），並要求安東尼4200萬鎊身價上作折扣。洛迪古斯今季為貝迪斯上陣39場，攻入5球及錄得4次助攻，被視為能為奧脫福注入新活力的新血。 同時，艾摩廉亦希望引進23歲美國國腳卡度素（Johnny Cardoso）。卡度素自以400萬鎊由巴西國際體育會轉投貝迪斯後，累計上陣59場，表現引起歐洲多間球會球探關注。 據《Transfermarkt》資料，卡度素目前市值為1700萬鎊，洛迪古斯則為850萬鎊。若交易成事，曼聯將獲得兩名新星，外加1650萬鎊現金，相比起安東尼在英超的表現，這樣的回報堪稱不俗。

不過，交易仍存變數，因為卡度素本人暫無離隊意願，而且貝迪斯仍在力爭歐聯席位，因此最終轉會取決於球會季尾成績。 曼聯起初對安東尼的投資或許未能如願，但今次提出的交換及變現方案，看來頗具智慧。 若能成功引入洛迪古斯與卡度素這兩位充滿潛力的年輕球員，艾摩廉將有機會在奧脫福開啟新時代。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育