英超︱曼聯擬外借C朗　馬體會球迷網上表態反對

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的去留，至今仍然未得到解決。英國傳媒最新報道指，曼聯計劃與C朗開出新合約之後，將他外借至歐聯球會，既滿足其出戰歐聯的欲望，也可以在往後留住這位37歲球星。不過，其中一支被傳有意招攬C朗的馬德里體育會，有球迷就不希望C朗加盟，並在社交媒體發起抗議。

拉鋸多時的C朗去向，至今仍然未明。雖然這位葡萄牙球星希望加盟一支歐聯球隊，只是車路士、拜仁慕尼黑、皇家馬德里已先後拒絕，對C朗加盟有興趣的選項越來越少。英國傳媒報道，曼聯打算向C朗開出新合約，但同時以外借方式將其借予其他歐聯球會。不過隊友的達洛治（Diogo Dalot）就表示不想C朗離隊：「我認為基斯坦奴對我們非常重要。我們知道他有一些家庭問題，但我們還希望一切都好，這是我們可以做的。」

不過其中一支對C朗感興趣的馬體會，球迷就並不歡迎。原因是C朗在馬體會的同市宿敵皇馬效力多年，對馬體會球迷留下不少傷痛回憶。馬體會的球迷就發起「#ContraCR7」（反對C朗）的標語，有球迷指：「如果這個來我的馬體會，我會取消我兩個會籍。我們不是廢物的庇護所。」另一個球迷更指：「這不只關於馬體會球迷，每一個球會的球迷都應反對朗拿度。」