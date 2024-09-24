熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-09-24 14:45:48

英超｜曼聯擬建新球場曝光　由匯豐總行建築師霍林明設計

分享：
曼聯的新球場設計藍圖曝光。(美聯社)

曼聯的新球場設計藍圖曝光。(美聯社)

adblk5

英超球會曼聯計劃參與大曼徹斯特市的特拉福德重建規劃，並在周一（23日）出席工黨在利物浦舉行的會議，並曝光了可容納10萬人的新球場藍圖。

早前英國傳媒已指出，曼聯有意在特拉福德公園，建立新球場以取代目前可容納約7.4萬人的奧脫福球場。同時這將會是特拉福德地區重建的一部份。在會議上，曼聯前隊長以及重建項目小組成員之一的加利尼維利（Gary Neville）以及大曼徹斯特市長Andy Burnham都有出席。他們在會議上都支持拆除區內的火車貨物裝卸場，以騰出空間作為規劃。

adblk6

曼徹斯特市長：平衡曼城東部建設

在會上，大曼徹斯特市長指曼聯的計劃將對城市帶來正面的影響：「這將會是世界上足球的一個重要聖地。這代表英格蘭的西北部將有地球上最佳足球設施的地區。與球場相關創造的職位是巨大的，它會與媒體城相連。這將為大曼徹斯特西部與曼城在東部所做的平衡。這會帶來更多貨運列車及乘客，為甚麼不喜歡？」

曼聯提出的特拉福德區重建規劃。(網上圖片)

曼聯提出的特拉福德區重建規劃。(網上圖片)

加利仔就表示：「這將有修正英格蘭西北部鐵路的巨大潛力。在我們面前將是一個難能可貴的機會，曼聯創造了一個催化劑來實現這些好處。這象徵意義不止於是曼聯，還有更多方面。我想曼聯是世界上其中一個有力的聲音，這看來瘋狂，但這不僅是一個足球會。曼聯無論場內場外的影響力都是巨大的，而且這不過是開始。在過去的10至12年我一直在想，曼聯過去20年擁有過世上最好的球場、最好的訓練場地及是世界其中一支最好的球隊。然而明顯這正在衰退，不過新的管理人出現將給我們一個機會作出改變。」

adblk7

料為英國創造每年73億鎊經濟收益

曼聯方面，亦委託了牛津經濟研究院進行估計，指曼聯興建的10萬人球場，將可帶來9.2萬個新職位、1.7萬間新建房屋以及每年180萬的遊客，並為英國帶來每年73億英鎊的經濟價值。而英國媒體的報道，曼聯傾向不會使用公眾資金，而是尋找私人合作夥伴協助基礎建設及周邊的重建。

在會議上，曼聯亦提交由福斯特建築事務所的設計藍圖，該藍圖由英國建築師霍林明（Sir Norman Foster）設計，這位89歲的建築大師，過去曾設計香港匯豐銀行總行以及香港國際機場的客運大樓，還有美國的蘋果公司的園區。

adblk8
英超賽程第6輪及射手榜｜（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜紐卡素對曼城（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜阿仙奴對李斯特城（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜賓福特對韋斯咸（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜車路士對白禮頓（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜愛華頓對水晶宮（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜諾定咸森林對富咸（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜狼隊對利物浦（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜葉士域治對阿士東維拉（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜曼聯對熱刺（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜般尼茅夫對修咸頓（am730製圖） 英超賽程第6輪及射手榜｜夏蘭特以10球領前射手榜（am730製圖）