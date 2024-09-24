英超｜曼聯擬建新球場曝光　由匯豐總行建築師霍林明設計

英超球會曼聯計劃參與大曼徹斯特市的特拉福德重建規劃，並在周一（23日）出席工黨在利物浦舉行的會議，並曝光了可容納10萬人的新球場藍圖。 早前英國傳媒已指出，曼聯有意在特拉福德公園，建立新球場以取代目前可容納約7.4萬人的奧脫福球場。同時這將會是特拉福德地區重建的一部份。在會議上，曼聯前隊長以及重建項目小組成員之一的加利尼維利（Gary Neville）以及大曼徹斯特市長Andy Burnham都有出席。他們在會議上都支持拆除區內的火車貨物裝卸場，以騰出空間作為規劃。

曼徹斯特市長：平衡曼城東部建設 在會上，大曼徹斯特市長指曼聯的計劃將對城市帶來正面的影響：「這將會是世界上足球的一個重要聖地。這代表英格蘭的西北部將有地球上最佳足球設施的地區。與球場相關創造的職位是巨大的，它會與媒體城相連。這將為大曼徹斯特西部與曼城在東部所做的平衡。這會帶來更多貨運列車及乘客，為甚麼不喜歡？」

加利仔就表示：「這將有修正英格蘭西北部鐵路的巨大潛力。在我們面前將是一個難能可貴的機會，曼聯創造了一個催化劑來實現這些好處。這象徵意義不止於是曼聯，還有更多方面。我想曼聯是世界上其中一個有力的聲音，這看來瘋狂，但這不僅是一個足球會。曼聯無論場內場外的影響力都是巨大的，而且這不過是開始。在過去的10至12年我一直在想，曼聯過去20年擁有過世上最好的球場、最好的訓練場地及是世界其中一支最好的球隊。然而明顯這正在衰退，不過新的管理人出現將給我們一個機會作出改變。」