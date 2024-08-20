曼聯新兵施亞斯模特兒女友Celina Kerr。

今季英超球星WAGS 今年夏天英超的各支球隊都引進了新援來進行補強，當中不少球星的WAGS都大受網民愛戴，例如曼聯新兵施亞斯（Joshua Zirkzee）及韋費亞等等。現列出今季9個熱門轉會球星美人伴侶。

1. 曼聯前鋒施亞斯 Joshua Zirkzee 今季英超開幕戰射入決勝球的23歲小將施亞斯有一位模特兒女友Celina Kerr。今夏，兩人在豪華遊艇上親密接觸照被媒體曝光。據報道，Celina Kerr不僅樣貌出衆，更十分聰慧。這名荷蘭美人在柏林取得了傳媒和傳播管理學位，現在是 JD Sports 等品牌的模特兒。

2. 韋斯咸前鋒 富克洛（ Niclas Fullkrug ） 從德甲轉戰英超的31嵗老將富克洛早在小學時便認識妻子Lisa。他們從十幾歲起開始戀愛，富克洛更在紀錄片中透露，正是他的大牙罅吸引了Lisa。兩人於2015 年結婚，並在 2019年生下女兒 Emilia ，組建完美家庭。儘管嫁給了知名足球員，Lisa卻一直保持低調作風，沒有公開任何社交媒體帳戶。

3. 愛華頓後衛奧拜恩 今季由里昂加盟愛華頓的23歲愛爾蘭後衛奧拜恩（Jake O'Brien）有一名交往六年的女友Sophie Lawlor。兩人在學生時代相識。Sophie 是一位化妝師兼網紅，在社交媒體Instagram 及TikTok上擁有過萬名粉絲，不時上載照片影片與粉絲互動。

4. 車路士門將菲臘佐真遜 今夏加盟車路士的22嵗年輕門將菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）在2023年4月首次公開22 歲的黑髮美女女友Noemie Romee，Noemie是佐真遜的頭號粉絲，經常在社交媒體 TikTok 上分享她觀看男友比賽的影片，Noemie的職業生涯也頗有成就，她曾在荷蘭財政部擔任銷售稅員工，據指她自 2021年11月起擔任該職位，亦曾在荷蘭任職房地產經紀人。

5. 水晶宮翼鋒伊斯美拿沙亞 今夏轉會加盟水晶宮26嵗的沙亞（Ismaila Sarr）有一名結婚多年的妻子Fatou Sy，這對夫婦十分低調，但妻子Sy是他最大的支持者，讓他腳踏實地。沙亞在接受DakarBuzz採訪時透露，「早在我成為職業選手之前，Sy就給了我很多支持。「她為我的職業規劃做出了相當大的貢獻，因為她還負責管理我的飲食、訓練時間和休息時間。」他自言想早點結婚，以保持穩定表現，可見兩人十分恩愛。

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6. 白禮頓中場韋費亞 今季首次在英超亮相的24歲荷蘭球員韋費亞（Mats Wieffer）的女友Lola Rozenberg 是荷蘭選美比賽「Miss Beauty Overijssel」的第五名。這位金髮女郎在荷蘭長大，但很快已適應英國生活。

7. 曼聯後衛迪歷特 今季轉投曼聯的25嵗後衛迪歷特（Matthijs de Ligt），妻子Annekee 是一名荷蘭模特兒，也是前荷蘭國腳Keje Molenaar 的女兒，兩人早在18 歲時相識，並於 2018 年墮入愛河，最終在今年6月拉埋天窗。

8.諾定咸森林施華 25嵗的葡萄牙球員施華（Jota Silva）有一位交往四年的女友 Rita Ribeiro，Rita 是一位企業家，也是葡萄牙奢華服飾品牌「Rita Ribeiro」的創辦人

9.曼城前鋒沙維奧 今年夏天轉會至曼城的20歲巴西翼鋒沙維奧（Savinho）有一名結婚一年的妻子Anna Carolina Barbosa Moreira，她在社交媒體Instagram 上擁有過萬名粉絲。據聞這對年輕夫婦已相戀兩年有多，並於 2023年6月在在海灘上舉辦婚禮完婚。