英超｜曼聯新帥上任遭葉士域治迫和　艾摩廉：我們有一段時間承受痛苦

曼聯的新帥艾摩廉（Ruben Amorim）首度領軍，球隊縱使開賽81秒就打開紀錄，但最終也僅與升班馬葉士域治踢平1:1，賽後他更指出球隊將面對一段長時期的痛苦，但會盡力爭勝。而利物浦就3:2擊敗修咸頓，在榜首拉開8分。 接替滕哈格（Erik ten Hag）領軍曼聯的艾摩廉，在國際賽期後首場的比賽，作客對降班區內的葉士域治。曼聯本來在開賽僅81秒有個好開始，阿密特迪亞路（Amad Diallo）在右路快放，禁區邊沿的傳中，拉舒福特（Marcus Rashford）在前柱快過對手門將撞入。然而紅魔的優勢也僅此而已，球隊之後的戰情乏善足陳，幾次的射門偏離目標或是軟弱無力。相反主隊的葉士域治有多次機會，只是曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）多次挽救，不過到43分鐘還是失守，奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）禁區頂彎遠柱，為主隊追平。下半場曼聯還是未能再入波，最終只與葉士域治踢平1:1。

艾摩廉賽後表示：「我知道這對球迷很困惑,不過我們這刻有很多比賽並正在轉變中。我們會承受一段長時間的痛苦。不過我們會嘗試去取勝，但還是要些時間。」他續指：「我們需要冒一點風險危機，這樣下一年我們會好點。（否則）明年同同一階段，我們也面對同一個問題。」他同時也盛讚奧拿拿的表現：「如果不是奧拿拿我們就輸掉，他救了我們至少兩次。」 利物浦榜首拉開8分 聯賽榜首的利物浦，在之前的比賽，就以3:2作客擊敗榜尾的修咸頓。蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）上半場30分鐘為紅軍打開紀錄，不過阿當岩士唐（Adam Armstrong）在42分鐘主射12碼雖然被擋出，但他催前為墊底的聖徒半場追平1:1。下半場主隊的修咸頓更有馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）在56分鐘入球反先，不過穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在65分鐘先為紅軍追平，到83分鐘他操刀12碼射入，令利物浦贏3:2，藉曼城在周末的聯賽輸波，利物浦在榜首拉開至8分優勢。

另外，升班馬的李斯特城宣布辭退領隊的曲巴（Steve Cooper），曲巴在今季初才接替馬利斯卡（Enzo Maresca）帶領狐狸，然而在12場的英超後，李城以2勝4和6負排第16，與降班區內的葉士域治僅差1分。球隊在之周末的聯賽，以1:2不敵由馬利斯卡倒戈帶領的車路士。李斯特城暫時會由賓多遜（Ben Dawson）暫停領兵。