英超｜曼聯新帥艾摩廉傳沒引援否決權 滕哈格被炒首發聲：夢想結束

英超球會曼聯周五（1日）公布，在等待工作證等手續後，葡萄牙教練的艾摩廉（Ruben Amorim），將在本月11日才出任球會的領隊工作，而期間雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）仍會帶領球隊出戰3場比賽。艾摩廉的首場比賽，預計是月底曼聯對葉士域治的聯賽。 曼聯在今日公布，已經與艾摩廉達成協議，並簽約至2027年6月，同時球會會有1年的合約選擇，可以與他延長合約。而艾摩廉會在11月11日才接手領隊工作，此期間會繼續由雲尼斯達萊領軍。而士砵亭在聲明中披露，曼聯將要支付艾摩廉1,100萬歐元的解約金。

頭銜為「Head Coach」非「Manager」 注意的是曼聯官網公告中，艾摩廉的頭銜為「Head Coach」，而非以往的「Manager」，是曼聯隊史首次，報道指艾摩廉沒有引援否決權，反映了曼聯新管理結構的變化。

Ruben Amorim will join United on Monday 11 November ⏳🇵🇹#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

首場主場將領軍歐霸盃 39歲的艾摩廉此前球員生涯效力過賓菲加，也為葡萄牙國家隊上陣16次。在退役後先於低組別任教，之後轉投布拉加，並在2020年成為士砵亭的領隊，並贏過2次的葡超冠軍，士砵亭也在今季聯賽及歐聯取得不敗戰績。 艾摩廉首場帶領紅魔的比賽，將是本月國際賽後的首場英超聯，曼聯會在11月24日作客升班馬葉士域治，而首場的主場比賽，就是11月28日對波杜基林特的歐霸盃聯賽階段賽事。而在未來曼聯的3場比賽，包括周末對車路士的聯賽及下星期的歐霸盃賽事，會繼續由雲尼斯達萊領軍。

另外，被曼聯辭退的前領隊滕哈格發表聲明，感謝曼聯球迷及職員的支持毫不動搖，前年上任的他曾奪取足總盃及聯賽盃。他說，會終生珍惜這些成就。他本想為曼聯取得更多錦標，但不幸夢想經已結束。