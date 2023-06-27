英超︱曼聯格拉沙家族遲遲未落實賣盤　球迷號召藉新球衣發布抗議

持有曼聯股權的格拉沙家族，在去年底宣布尋求策略性方案，將出售紅魔的股權。然而至今8個月，格拉沙家族仍未有最終的定案，令不少紅魔球迷不滿，並計劃在今日（27日）球會新球衣發布期間，在球會的旗艦商店外抗議。

雖然紅魔聲稱賣盤進入最後的階段，但是無論是來自卡塔爾的財團，還是英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）早在4月已經作出了報價，但球會方面仍未有作出決定的公布，加上球會目前在轉會窗陷於僵局，也令球迷的不滿升溫。