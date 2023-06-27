英超︱曼聯格拉沙家族遲遲未落實賣盤　球迷號召藉新球衣發布抗議

持有曼聯股權的格拉沙家族，在去年底宣布尋求策略性方案，將出售紅魔的股權。然而至今8個月，格拉沙家族仍未有最終的定案，令不少紅魔球迷不滿，並計劃在今日（27日）球會新球衣發布期間，在球會的旗艦商店外抗議。
雖然紅魔聲稱賣盤進入最後的階段，但是無論是來自卡塔爾的財團，還是英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）早在4月已經作出了報價，但球會方面仍未有作出決定的公布，加上球會目前在轉會窗陷於僵局，也令球迷的不滿升溫。
傳今夏首簽是屈福特小將
曼聯球迷組織在社交媒體的帖文表示：「絕大多數的曼聯球迷，都希望這個曠日持久的出售過程有個結果，而且大多數的人都支持全數賣盤，至少這是我們周圍的聲音。周二的抗議計劃就是要把這訊息清楚說出。」曼聯在今日亦會公布球會的財務業績，不過預計不會透露有關出售的過程，而球會周三（28日）亦會舉行股東周年大會。
紅魔在今夏仍未有所動作，當中在收購熱刺射手哈利卡尼（Harry Kane）以及車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），都因為未能達到對方的目標價而告吹，不過英國媒體有傳，曼聯今季首個加盟球員或會是屈福特的16歲青年守將艾馬斯（Harry Amass）。