英超｜曼聯格連活特被棄惹爭議　或送意大利土耳其

格連活特去年初因為其女友在網上指控襲擊及強姦，自2022年1月開始就被禁止參與球會的訓練，並接受英國警方的調查。不過在聆訊期間，格連活特不單與女友和好，甚至結婚生子，而法院亦因為證據不足，而撤銷對格連活特的訴訟，這位21歲英格蘭新星，在經歷一年的打擊後，獲得清白。然而曼聯基於外界壓力，一直未肯讓格連活特歸隊訓練，更表示要進行內部的調查。而球會經過半年的漫長調查，在拖延多一周後，球會總監阿諾（Richard Arnold）的公開信，確認棄用。

英超的曼聯在周一（21日）終於落實，棄用青訓的前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood），據報他有機會被送往意大利或土耳其聯賽，但未確定會是完全轉會還是外借。

在阿諾的信中表示，基於球會所有的證據，格連活特沒有犯下在網上對他的指控所犯的罪行，然而格連活特承認自己犯錯，而需要承擔自己的責任。球會表示，會盡快為他尋找新東家。而格連活特亦發表聲明：「今日的決定是曼聯、家庭及我商量後的結果。我最好的決定是離開奧脫福繼續足球生涯，這可以令我的存在不會對球會造成影響。我感謝球會自7歲開始對我的支持，曼聯永遠是我心中一部份。

加利仔：應由獨立委員會處理

前曼聯隊長，現職足球評述的加利尼維利（Gary Neville）批評：「這很清楚，由第一日他就已經被確定不能再為曼聯上陣」他在節目上指：「那個過程是很恐怖。當你有明顯的問題，而且是如這樣困難的問題，這是需要強力的領導能力。而且是來自最頂層的，而曼聯就沒有。」他又認為，曼聯沒有處理有關的能力，應該交由獨立委員會處理，而不是把自己陷入問題之中。

雖然格連活特有一年多時間缺席比賽及訓練，但英國傳媒表示有多支球會對他仍感興趣，當中包括來自意大利及土耳其。據報其中一支球會是前曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的羅馬。格連活特與曼聯的合約到2025年才屆滿，故此在餘下約一星期時間的轉會窗，他會以完全轉會還是外借也未確定。