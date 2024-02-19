英超｜曼聯海倫早段入兩粒險勝盧頓　錫菲聯賀基迪收山腳累球隊吞五蛋（附比賽精華）

曼聯周日（18日）英超的尾場出擊，作客升班馬的盧頓，雖然有當旺射手海倫（Rasmus Hojlund）在不足7分鐘已為球隊攻入兩球，可是下半場紅魔頻頻失機，最終僅以2:1險勝對手。至於早前的另一場比賽，榜尾的錫菲聯有愛華頓借將賀基迪（Mason Holgate）上半場13分鐘因為一次惡意欄截被球證直接紅牌驅逐，令這支榜尾隊伍吞白禮頓5蛋，護級形勢危殆。 對上3場聯賽都贏波，曼聯作客盧頓開賽不久已打開紀錄，海倫把握對手守將的失誤長驅直進推入禁區，在37秒已為紅魔鬼取得領先。到6分08秒，他在門前將隊友的射門，用心口改變方向，雖然盧頓投訴手球，但最終球證證實入球有效，令紅魔在7分鐘已手執兩球。可是在14分鐘卡爾頓摩利斯（Carlton Morris）把握對手解圍彈高，快過曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）一步頂入，令盧頓快速追回一球。半場曼聯領先2:1。

般奴下半場連番失機 換邊後曼聯有多次擴大比數的機會，先是隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）截得對手門將的來球，不過他起腳射斜。之後同樣是般奴的機會，他單刀推過出迎門將，但盧頓還是有守將護空門。而盧頓之後補時有羅斯巴克利（Ross Barkley）接應角球頭槌中楣，未能追平比數，結果曼聯只能以2:1險勝，但球隊仍在聯賽保持4連勝，在聯賽榜排第6。 至於稍早的另一場聯賽，榜尾墊底的錫菲聯，主場在13分鐘就有賀基迪的一腳「收山腳」踢向白禮頓的三笘薰，球證翻看VAR後，直接紅牌將他驅逐。少打一人的錫菲聯，之後先後被保蘭洛迪（Facundo Buonanotte）及韋碧克（Danny Welbeck）攻破大門，半場落後兩球。而積羅賓遜（Jack Robinson）擺烏龍，加上西蒙艾丁拿（Simon Adingra）的梅開二度，以5:0大勝對手。錫菲聯目前繼續以13分，與般尼同分但排榜尾，而白禮頓聯賽升上第7位，與曼聯相差6分。