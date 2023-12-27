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體育
2023-12-27 11:58:04

英超｜曼聯海倫「開齋」反勝維拉　利物浦輕取般尼（附比賽精華）

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海倫為曼聯取得首個聯賽入球。(路透社)

海倫為曼聯取得首個聯賽入球。(路透社)

英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）收購曼聯四分之一股權後的首場聯賽，曼聯在奧脫福半場落後兩球之下，以3:2擊敗阿士東維拉，當中射手的海倫（Rasmus Hojlund）終於在英超取得首個入球，並為紅魔成功反勝。至於利物浦在作客以2:0擊敗般尼後，暫時升上聯賽榜首。

拉特克里夫雖然只有四分一的股權，但因為格拉沙家族願意將球會的營運交由這位英國首富，故他據報將會安排英國的單車隊總監，英力士集團體育主管巴斯福特（Dave Brailsford）加入董事會，今場他們兩人以及可能作為曼聯新任總監的前祖雲達斯總裁白蘭斯（Jean-Claude Blanc）都在奧脫福的看台，然而他們經歷驚心動魄的90分鐘。在21分鐘先被約翰麥甘尼（John McGinn）的罰球，在門前彈地後直接入網，令紅魔先落後。而且在8分鐘後，曼聯防線在角球又走漏對手，丹當斯卡（Leander Dendoncker）接應基文迪朗格勒（Clement Lenglet）頭槌二傳，門前改變方向撞入，讓紅魔在半場落後0:2。

維拉上半場一度領先兩球。(路透社) 曼聯半場曾落後兩球。(路透社) 加拿祖梅開二度為曼聯追平。(路透社) 海倫為曼聯射入反勝一球。(路透社) 曼聯3:2反勝維拉。(路透社) 曼聯3:2反勝維拉。(路透社) 雲達沙與英力士體育總監巴斯福特等一同觀戰。(路透社)

換邊僅3分鐘，曼聯已經有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）入球被VAR推翻。不過這位阿根廷新星，在59分鐘還是追回一球，他接應拉舒福特（Marcus Rashford）的快速反擊，遠柱接應射入，先為曼聯追近。71分鐘加拿祖再把握對手的解圍不遠，禁區內把握到機會射入，紅魔成功扳平。到82分鐘，曼聯的角球攻勢，維拉球員解圍不遠，海倫把握機會抽入反先。而這亦是他在加盟曼聯後的首個英超入球，曼聯亦最終以3:2擊敗維拉，並以31分暫時升上聯賽的第6，維拉就仍守在第3位。

滕帥相信海倫入球陸續有來

曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後透露：「半場時我說『保持信念，我們會贏的』。我在賽前就說過，我們可與阿仙奴競爭，也可與利物浦競爭，所以我們在最佳狀態，可以打敗任何人。」對於海倫，他指：「我有跟他談過多次，我指出他為丹麥和歐聯的入球，所以證明了他的能力。而他也相信。當射手入不到球，這永遠都是問題。不過他有很堅強的個性及性格，這都是射手需要的。當他持續投入，入球就會來，他之後會繼續入球。」

至於較早的一場聯賽，利物浦在作客般尼的比賽，開波6分鐘已經由達雲紐尼斯（Darwin Nunez）建功而領先。下半場雖然有哈維艾利洛（Harvey Elliott）入球被VAR推翻，但是迪亞高祖達在90分鐘再下一城，協助紅軍以2:0取勝，在聯賽榜以42分升上榜首，比阿仙奴多2分，但兵工廠少打一場。

護級大戰錫菲聯因兩球烏龍落敗

而另一場的護級大戰，盧頓作客以3:2擊敗錫菲聯，與護級區的愛華頓拉近至相差1分，而錫菲聯以9分墊底。盧頓上半場由達堤（Alfie Doughty）的入球領先，不過主隊換邊先由麥般尼（Oli McBurnie）及艾密特賀錫（Anel Ahmedhodzic）的入球，一度反先2:1，不過77分鐘積羅賓遜（Jack Robinson）頭槌頂後，卻頂入自己龍門，隊友的賓斯文尼（Anis Ben Slimane）到81分鐘又將皮球撞回自己網窩，令錫菲聯在這場關鍵大戰落敗。

迪亞高祖達為利物浦射成2:0。(路透社) 迪亞高祖達為利物浦射成2:0。(路透社) 利物浦作客2:0贏般尼。(路透社) 利物浦作客2:0贏般尼。(路透社) 利物浦作客2:0贏般尼。(路透社) 利物浦作客2:0贏般尼。(路透社)
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