英超｜曼聯海倫「開齋」反勝維拉　利物浦輕取般尼（附比賽精華）

英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）收購曼聯四分之一股權後的首場聯賽，曼聯在奧脫福半場落後兩球之下，以3:2擊敗阿士東維拉，當中射手的海倫（Rasmus Hojlund）終於在英超取得首個入球，並為紅魔成功反勝。至於利物浦在作客以2:0擊敗般尼後，暫時升上聯賽榜首。 拉特克里夫雖然只有四分一的股權，但因為格拉沙家族願意將球會的營運交由這位英國首富，故他據報將會安排英國的單車隊總監，英力士集團體育主管巴斯福特（Dave Brailsford）加入董事會，今場他們兩人以及可能作為曼聯新任總監的前祖雲達斯總裁白蘭斯（Jean-Claude Blanc）都在奧脫福的看台，然而他們經歷驚心動魄的90分鐘。在21分鐘先被約翰麥甘尼（John McGinn）的罰球，在門前彈地後直接入網，令紅魔先落後。而且在8分鐘後，曼聯防線在角球又走漏對手，丹當斯卡（Leander Dendoncker）接應基文迪朗格勒（Clement Lenglet）頭槌二傳，門前改變方向撞入，讓紅魔在半場落後0:2。

換邊僅3分鐘，曼聯已經有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）入球被VAR推翻。不過這位阿根廷新星，在59分鐘還是追回一球，他接應拉舒福特（Marcus Rashford）的快速反擊，遠柱接應射入，先為曼聯追近。71分鐘加拿祖再把握對手的解圍不遠，禁區內把握到機會射入，紅魔成功扳平。到82分鐘，曼聯的角球攻勢，維拉球員解圍不遠，海倫把握機會抽入反先。而這亦是他在加盟曼聯後的首個英超入球，曼聯亦最終以3:2擊敗維拉，並以31分暫時升上聯賽的第6，維拉就仍守在第3位。 滕帥相信海倫入球陸續有來 曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後透露：「半場時我說『保持信念，我們會贏的』。我在賽前就說過，我們可與阿仙奴競爭，也可與利物浦競爭，所以我們在最佳狀態，可以打敗任何人。」對於海倫，他指：「我有跟他談過多次，我指出他為丹麥和歐聯的入球，所以證明了他的能力。而他也相信。當射手入不到球，這永遠都是問題。不過他有很堅強的個性及性格，這都是射手需要的。當他持續投入，入球就會來，他之後會繼續入球。」