英超｜曼聯滕哈格「反駁隊」上身　回應C朗批評：他已遠走沙特

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在前曼聯隊友里奧費甸南（Rio Ferdinand）的節目上繼續向滕哈格（Erik ten Hag）開火，滕帥亦不甘示弱在對修咸頓的賽前向C朗反擊，他指C朗已遠離曼聯，他可以繼續發表自己意外，但滕帥稱自己不受影響。

C朗日前在里奧的節目繼續「方丈上身」，批評滕帥指球隊沒能力爭標是沒有志氣，又指滕哈格對曼聯的了解不深，需要一些球會的名宿提供意見。對於已離開曼聯2年，但仍時刻記着與滕帥的嫌隙，在記者會戰力最強的滕帥也表態：「他說過，曼聯贏不到英超。他說過這些，如果你細心去閱讀文章。他已遠在沙特，遠離曼徹斯特，因此所有人都可以有意見，有權發表意見，這是可以的。」