英超｜曼聯滕哈格「反駁隊」上身　回應C朗批評：他已遠走沙特

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在前曼聯隊友里奧費甸南（Rio Ferdinand）的節目上繼續向滕哈格（Erik ten Hag）開火，滕帥亦不甘示弱在對修咸頓的賽前向C朗反擊，他指C朗已遠離曼聯，他可以繼續發表自己意外，但滕帥稱自己不受影響。
C朗日前在里奧的節目繼續「方丈上身」，批評滕帥指球隊沒能力爭標是沒有志氣，又指滕哈格對曼聯的了解不深，需要一些球會的名宿提供意見。對於已離開曼聯2年，但仍時刻記着與滕帥的嫌隙，在記者會戰力最強的滕帥也表態：「他說過，曼聯贏不到英超。他說過這些，如果你細心去閱讀文章。他已遠在沙特，遠離曼徹斯特，因此所有人都可以有意見，有權發表意見，這是可以的。」
滕哈格：影響不到我
作為曼聯記者會反駁隊主力的滕帥也表示：「這不影響到我。我知道我們的進程在那，我們要去到哪裡。我們在轉化的過程，我們需要讓青年球員融入球隊。我們還要將傷兵帶回隊中，在所有人想找藉口前，我們需要贏得每場比賽，我是知道的。球隊也知道的，我們會專注每場比賽，而我們要有這思維就是每場都要贏。」
曼聯周末的聯賽會對修咸頓，滕帥指前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）以及守將勞基梳爾（Luke Shaw）仍未復出，不過新加盟的中場文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）將可以候命。