英超｜曼聯滿意迫和熱刺嗎？

今季曼聯展示出打不死的精神。於昨日的英超賽事，曼聯憑著馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）於補時第96分鐘成功接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）開出的角球，伏兵尾柱近門頂入，協助球隊扳平2:2的比數，最終作客迫和熱刺。

領隊艾摩廉（Ruben Amorim）帶領的紅魔鬼再次於關鍵時刻取得入球。大家不要忘記曼聯下半場最後15分鐘，因為施斯高（Benjamin Sesko）受傷而需要踢少1人，但球隊在10人應戰的情況下沒有放棄，並憑著迪歷特扳平比數的頭鎚入球，幫助球隊錄得近5場聯賽不敗。而曼聯上個月錄得聯賽3連勝後，艾摩廉更加獲選為英超10月最佳領隊，暫時舒緩被炒危險。