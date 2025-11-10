英超｜曼聯滿意迫和熱刺嗎？

今季曼聯展示出打不死的精神。於昨日的英超賽事，曼聯憑著馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）於補時第96分鐘成功接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）開出的角球，伏兵尾柱近門頂入，協助球隊扳平2:2的比數，最終作客迫和熱刺。
領隊艾摩廉（Ruben Amorim）帶領的紅魔鬼再次於關鍵時刻取得入球。大家不要忘記曼聯下半場最後15分鐘，因為施斯高（Benjamin Sesko）受傷而需要踢少1人，但球隊在10人應戰的情況下沒有放棄，並憑著迪歷特扳平比數的頭鎚入球，幫助球隊錄得近5場聯賽不敗。而曼聯上個月錄得聯賽3連勝後，艾摩廉更加獲選為英超10月最佳領隊，暫時舒緩被炒危險。
紅魔鬼取得1分後跟熱刺一樣暫時累積18分，但因得失球較差聯賽榜排在第8位。如果獲勝的話，其實本應可以短暫升上第2位的，所以最聯應該會為未能獲勝而感到有點可惜，不過球隊成功延續不敗走勢、強大士氣及信心到11月的國際賽期，他們如今有2個星期時間作出調整。
相信要再過一段時間，才可以知道曼聯能否加入下季歐聯參賽資格的爭奪行列，但球隊再次避免輸波而回，證明紅魔鬼現正慢慢取得進步當中。
原文刊登於 Yahoo 體育