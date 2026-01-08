英超｜曼聯炒完領隊仍僅和般尼　車路士新帥上場即輸

在解僱艾摩廉（Ruben Amorim）的首場聯賽，曼聯作客僅與尾二的般尼踢平2:2，在近期對兩支榜下游球隊都失分。而易帥的車路士更加是3分全失，球隊在新主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）帶領下，以1:2不敵富咸。至於聯賽次席的曼城亦再失分，主場1:1賽和白禮頓。 踏入2026年多支球隊易帥，其中周一（5日）解僱艾摩廉的曼聯，在U18主教練的費查（Darren Fletcher）領軍下，作客尾二的般尼。艾登希雲（Ayden Heaven）的烏龍球，在13分鐘就令紅魔落後，半場般尼領先1:0。換邊後5分鐘，由艾摩廉引入的班捷文施斯高（Benjamin Sesko）為曼聯追平1:1。這位斯洛文尼亞長人，在60分鐘梅開二度，為紅魔鬼反先2:1。但是般尼在6分鐘後由查頓安東尼（Jaidon Anthony）追平，之後施斯高有機會完成帽子戲法，不過他未能把握，而利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的入球，又因為犯規在先無效，曼聯僅能與般尼賽和2:2。

費查傳續領軍足總盃 暫代主帥的費查在賽後被問及對施斯高的表現：「我昨日與作坐下來，向他展示他在比賽的走動，並展示入球機會如何到來，就是保持信念，保持走動。球隊的其他人亦需要更多尋找他。就像所有射手一樣，當你取得第1個入球，你射入龍門，就會為自己建立自信，希望這是他在這裡的開始。所有人都看到他的質素，我認為他今晚是很出色的，他領袖整條路線很好，他甚至可能會帽子戲法。對他來說這絕對是一個很正面的晚上，他攻入的2球無疑是今晚最大的亮點，希望這對曼聯的未來有好處。」費查傳將會帶領曼聯在周末的足總盃出擊。 至於覓得新帥的車路士，首次由羅仙尼亞領軍。球隊作客同為倫敦球會的富咸，在22分鐘先來個大打擊，古古列拿（Marc Cucurella）因為拉跌將單刀的對手，被球證直接紅牌驅逐。少打一個的車路士雖然在補時在視像助理裁判（VAR）推翻對手的入球，半場與富咸互交白卷。不過換邊後就有魯爾占美利斯（Raul Jimenez）在55分鐘打開紀錄，雖然利安戴納（Liam Delap）在72分鐘為藍戰士扳平，可是富咸在81分鐘哈利威爾遜（Harry Wilson）為富咸再度領先2:1，令羅仙尼亞首仗就敗北。

三笘薰迫和曼城 同日失望的還有曼城與熱刺。曼城主場雖然有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入12碼領先，不過日本國腳三笘薰的入球，令白禮頓作客成功迫和1:1。曼城雖然與榜首阿仙奴追至落後5分，但兵工廠少打一場。熱刺方面，領隊的法蘭克（Thomas Frank）亦是岌岌可危，球隊作客在領先1:0之下，以2:3不敵般尼茅夫，熱刺在聯賽跌至13位。 至於聯賽第3位的阿士東維拉，作客與水晶宮只能悶和0:0。而紐卡素在主場與列斯聯上演入球騷，並在哈維班尼斯（Harvey Barnes）補時12分鐘攻入致勝一球，以4:3險勝對手全取3分。另外，賓福特在主場以3:0擊敗新特蘭之後，升上聯賽第5位，而愛華頓在主場，與狼隊踢平1:1。