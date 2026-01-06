英超｜曼聯炒艾摩廉賠千萬英鎊　加利仔促唔好再做實驗（有片）

英超的曼聯在周一（5日）宣布，解僱主帥艾摩廉（Ruben Amorim）之後，英國媒體就指葡萄牙人將獲得過千萬英鎊的賠償。而曼聯繼任人選亦有不少的猜測，不過前曼聯隊長，現為電視台評述員的加利尼維利（Gary Neville）就表示，曼聯應停止繼續各種實驗。 據英國媒體的報道，艾摩廉從聘請到解任為止，已令曼聯需要支付2,700萬英鎊（約2.85億港元），當中包括在2024年10月買斷他在葡萄牙士砵亭合約的830萬英鎊，以及90萬英鎊的賠償以讓他提前上任。然後他年薪650萬英鎊至2027年季尾的合約，代表他餘下合約的薪酬就有1,0005萬英鎊。而曼聯除此之外，還需要支付他5位助手的賠償。艾摩廉不單帶領曼聯表現出最差的下半季，令球隊在35年內第2次缺席歐洲賽，同時他也是曼聯自費格遜（Sir Alex Ferguson）退休以來，勝率最低的一位領隊，他帶領球隊63場比賽，只贏得25場，也是曼聯在英超成立以來場均得分最低的領隊。

Amorim headed out for a stroll this afternoon after his dismissal by #mufc. Courteous with photographers as he passed by.

📹: Eamonn and James Clarke pic.twitter.com/9tYv77PafM — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 5, 2026

曼聯內部：後費格遜時代領隊都有缺憾 前曼聯隊長的「加利仔」加利尼維利在周一於節目上表示：「雲高爾（Louis van Gaal）有他個人理念、摩連奴（Jose Mourinho）踢的是某種風格的足球。而莫耶斯（David Moyes）、滕哈格（Erik ten Hag）是與曼聯截然不同的一種足球風格。艾摩廉就更是與曼聯原本預期大為不同的風格。這種實驗應該要結束了。我一直為這球會充滿冒險精神、激動人心的足球風格、敢於起用年輕球員，並為球迷帶來娛樂而感到自豪。他們甘願冒險，並鼓勵進行及踢進取的足球。曼聯要明白，我們要的是一個符合球會DNA的領隊。巴塞隆拿不會因為任何人改變，我相信曼聯也不應任何人而改變。球會要找的是有經驗，而且願意打快速、富娛樂性、具攻擊性及進取的足球。」加利尼維利多次批評艾摩廉的3後防戰術，並認為球隊根本不適應。 據ESPN報道，曼聯內部人士認為：「當你在檢視我們在後費格遜時代聘用的領隊們，你會發現他們全部都有性格上的缺憾。他們不是太過謹慎，就是太過固執，或是太過好勝，或是根本就未及水平，然而當你將他們綜合起來，到頭來可能會找到符合條件的人。」報道又表示，曼聯的高層人員透露他們在2016年時就考慮過普捷天奴（Mauricio Pochettino）及摩連奴，只是格拉沙家族因為戰績，選擇了摩連奴。而曼聯要面對的問題，是需要一個與體育總監合作的主教練，還是一個傳統領隊去帶領整個球會。曼聯傳奇領隊費格遜曾多次表示，任何球會中最具個性的人都必須是領隊，這點在曼聯身上更甚。

水晶宮加斯拿成為熱門候選人 目前在艾摩廉離隊後，曼聯的繼任人將會以下一個賽季的轉會窗作為大量引援的目標，故有可能會與之前蘭歷克（Ralf Rangnick）一樣，尋找一名暫代主帥，而費查（Darren Fletcher）預計至少會帶領紅魔2場比賽，包括聯賽對般尼及足總盃對白禮頓的比賽。其中《電訊報》指，報道又指水晶宮的加斯拿（Oliver Glasner）是熱門人選。不過如果將招聘時間延後至下賽季前，球會也有機會招攬如杜曹（Thomas Tuchel）、安察洛堤（Carlo Ancelotti）等國家隊主帥。而ESPN認為目前曼聯目標是想要杜曹、普捷天奴或安察洛堤等級別的領隊，還是繼續嘗試如水晶宮的加斯拿、葉士域治的麥堅拿（Kieran McKenna）或修夫基（Gareth Southgate）也仍然未明，而富咸的馬高施華（Marco Silva）因為未回應球會提出的續約，也有可能是曼聯的候選人之一。 在艾摩廉離隊後，球隊內部亦出現變數。當中借用至巴塞隆拿的拉舒福特（Marcus Rashford），也有可能在之後重返曼聯。至於中場的明奈（Kobbie Mainoo）、前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）以及中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）會否在今個月的轉會窗離隊也因此成為疑問。