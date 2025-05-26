英超｜曼聯煞科戰主場贏波　失歐聯席位阿士東維拉投訴球證

英超煞科戰，雖然聯賽冠軍及護級形勢早已確定，餘下就只有歐洲賽的席位。當中阿士東維拉作客對上今屆聯賽下游的曼聯，球隊在上半場有門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）被逐之下，以0:2不敵曼聯，失卻來季的歐聯席位，主帥的艾馬利（Unai Emery）表示會對球證的執法作出投訴。而同樣關乎歐聯資格的比賽，車路士就以1:0擊敗諾定咸森林，與曼城及紐卡素同樣來季可出戰歐聯。 今季聯賽肯定創下英超最差戰績的曼聯，煞科戰對維拉卻控制着比賽。球隊先有馬薩奧利（Noussair Mazraoui）因傷在20分鐘就換出，不過後備上陣的達洛治（Diogo Dalot）接應哈利馬古尼（Harry Maguire）回傳撞射僅僅中柱。上半場的補時，維拉防線失誤，回傳乏力被海倫（Rasmus Hojlund）截得，不過達米安馬天尼斯出迎故意撞跌海倫，令他領紅牌被逐，但仍力保不失。

換邊後維拉找到入球的機會，馬古尼的頭槌仰後予門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir），卻被摩根羅渣士（Morgan Rogers）截到，不過球證卻判羅渣士侵犯門將，由於球證在羅渣士起腳前已吹罰，令視像助理裁判（VAR）無法介入判定，令維拉錯失領先的機會。之後曼聯先由阿密特迪亞路（Amad Diallo）在76分鐘頂入領先。之後他在87分鐘再搏到12碼，由最後一次代表曼聯的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）操刀射入，令曼聯贏2:0。 維拉不滿球證資歷淺 維拉的總監維達加尼（Damian Vidagany）賽後表示，球隊會就球證巴拉莫（Thomas Bramall）的重大失誤作出投訴：「我們準備提出投訴。這投訴與決定無關，是在於球證的選擇上面，這是英超最缺乏經驗的球證之一。這不關於決定，因為很清楚是錯誤。投訴是關於球證，問題是為何今日不是用上國際裁判。」維拉的聲明指：「在今日10場英超比賽的球證之中，巴拉莫先生是資歷第2淺的一位。摩根羅渣士被取消的入球，本來可讓球會在最後17分鐘領先1:0，這是球會未能獲得歐聯席位的重要因素。我們理解結果是不能改變，不過我們相信解決選擇球證的方法很重要，以確保高風險的比賽在裁判方面得到對等的處理，並確保VAR技術能夠有效運作。 」

森林不敵車路士僅得第7 維拉失分後，與同日不敵愛華頓的紐卡素同分，但因為得失球差只排第6，未能取得來季的歐聯席位。而同日，車路士就憑利維高維爾（Levi Colwill）一箭定江山，以1:0擊敗森林，令森林聯賽只得第7，來季僅能參與歐協聯的比賽。 其他歐聯席位球隊，包括聯賽冠亞軍的利物浦及阿仙奴，還有最終以第3名完成的曼城，而車路士獲聯賽第4，與第5的紐卡素，以及雖然以第17完成球季但因為贏得歐霸盃而取得席位的熱刺，合共6隊出戰歐聯。