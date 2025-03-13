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體育
2025-03-13 10:26:00

英超｜曼聯班主批評球員「高薪低效」　艾摩廉：無法反駁

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英超｜曼聯班主批評球員「高薪低效」　艾摩廉：無法反駁。（資料圖片）

英超｜曼聯班主批評球員「高薪低效」　艾摩廉：無法反駁。（資料圖片）

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曼聯班主拉特克里夫爵士（Jim Ratcliffe）本週接受訪問，提到部分曼聯球員「高薪低效」，亦即薪酬過高，實力不足。

「所有曼聯球員今季表現都不佳」

對於老闆公開批評，曼聯主帥艾摩廉在對皇家蘇斯達前的新聞發佈會被問及此事，他未有反駁或不同意，認為球員是時候改變他的睇法。「如果我們誠實地面對現實，這一刻，包括我自己在內，所有球員今季表現都不佳，因此我們必須改變這一點。」

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艾摩廉自評表現不佳

「所以，我把自己也歸入表現不佳的行列。如果你是一名頂級球員，在曼聯踢波，甚至我自己——許多人說我不適合這球會——但我的感覺是，透過比賽成績可以改變這一點。在訓練中，我能感受到球員們非常渴望改變現狀。」

拉特克里夫爵士還提到，一些球員的轉會費將在今夏繼續支付。他列舉了一些被認為在奧脫福未能充份發揮的球員，包括辛祖（Jadon Sancho）、安東尼（Antony）、海倫（Rasmus Højlund）、奧拿拿（André Onana）以及五屆歐聯冠軍成員卡斯米路（Casemiro）。

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「你們在談論像卡斯米路這樣的球員，他曾贏得一切，我們都知道這些球員可以踢得更好。」艾摩廉說，「所以現在的重點是改變這種看法。他說的是實話，讓人無法反駁。現在的目標是改變他的看法，也改變所有人的看法。」

原文刊登於 Yahoo 體育

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