對於老闆公開批評，曼聯主帥艾摩廉在對皇家蘇斯達前的新聞發佈會被問及此事，他未有反駁或不同意，認為球員是時候改變他的睇法。「如果我們誠實地面對現實，這一刻，包括我自己在內，所有球員今季表現都不佳，因此我們必須改變這一點。」

艾摩廉自評表現不佳

「所以，我把自己也歸入表現不佳的行列。如果你是一名頂級球員，在曼聯踢波，甚至我自己——許多人說我不適合這球會——但我的感覺是，透過比賽成績可以改變這一點。在訓練中，我能感受到球員們非常渴望改變現狀。」

拉特克里夫爵士還提到，一些球員的轉會費將在今夏繼續支付。他列舉了一些被認為在奧脫福未能充份發揮的球員，包括辛祖（Jadon Sancho）、安東尼（Antony）、海倫（Rasmus Højlund）、奧拿拿（André Onana）以及五屆歐聯冠軍成員卡斯米路（Casemiro）。