英超｜曼聯班主拉特克里夫爵士(Jim Ratcliffe)旗稱削開支避免今年破產 承認與滕哈格續約屬錯誤

曼聯班主拉特克里夫爵士(Jim Ratcliffe)旗近日在英力士（Ineos）倫敦辦公室接受訪問，這名72歲商人指曼聯財政狀況欠佳，如果再唔改變，有機會「聖誕節前就會破產」的地步。 「簡單來說，曼聯過去七年來的支出一直高於收入，今年也不例外。」他解釋，「長期下來，這種情況會讓球隊陷入極為艱難的處境。而這個難關，正好在今年年底達到臨界點。」 「如果不大幅削減開支，到了2025年底，曼聯將完全耗盡現金，資金鏈將斷裂。這是我們首次公開承認這一點，但這就是事實。」

自從拉特克里夫爵士(Jim Ratcliffe)去年收購曼聯28%股份以來，英力士集團便大力推動削減成本的措施，包括兩次大規模裁員，又減免費午餐，屢次成為負面新聞焦點。不過，在班主眼中，目標是為球隊恢復盈利，或至少實現財務穩定。「我們可以輕描淡寫地談論免費午餐，但如果所有福利都給員工，例如頭等車票、免費的士，那麼這並不是一個可持續的模式，到了聖誕節就會破產。」 他強調，雖然削減成本的決定很艱難，但現在曼聯內部已經越來越多員工理解並接受這些改革，「大家開始明白我們正在努力達成的目標。我們的方向很清晰，知道自己要做甚麼。」 除了日常營運開支的削減，過去幾年球隊在人事決策上的錯誤，令曼聯付出巨大代價。其中，解僱「坦克」滕哈格(Erik ten Hag)和前體育總監安斯禾夫（Dan Ashworth）便花費球隊1500萬鎊，這成為外界批評管理層的焦點。對此，拉特克里夫坦承決定錯誤，「他的情況有些特殊，當時我們內部爭論不斷。他剛剛贏得一座足總盃冠軍，球迷也希望他留下，所以我們當時決定續約。但現在回看，這顯然是一個錯誤的決定。」 解僱安斯禾夫因化學反應不對 至於安斯禾夫短短五個月內便被解僱的原因，他並未透露細節，只是簡單回應，「說白了，就是化學反應不對。我不想深入探討，事情已經過去了，這是我們的責任。」

力撐艾摩廉 盼球隊重回正軌 儘管艾摩廉接手後，曼聯在英超排名僅位列第14，落後榜首利物浦多達36分，他仍然對這名40歲的主帥表現滿意，並力撐他在公開場合批評球員的做法，「教練是有感情的，我覺得他做得很好。」 「大家都期望奇蹟般的即時出現變化，但這不現實。他是一位年輕教練，不會是完美的。他來到英超還不到一個賽季，語言也不是他的母語，現在正處於適應階段。我們需要給他一點時間。」 今夏無大額轉會收購 他坦言，曼聯陣容需要大幅度重建，但受限於財政狀況，今夏轉會市場曼聯不會進行大手筆收購。 「這個夏天，我們等於在『買下』安東尼（Antony）、辛祖（Sancho）、卡斯米路（Casemiro）、馬天尼斯（Lisandro Martinez）、海倫（Rasmus Hojlund）和奧拿拿（Andre Onana），因為我們仍然需要支付他們的轉會餘款，每人約1700萬鎊。所以，即便我們一名新球員都不簽，我們仍然要為這些過去的交易埋單。」

然而，他仍然對曼聯長遠發展充滿信心，「但我相信三年內，曼聯將成為全球最賺錢的球會。屆時，球隊將完全脫胎換骨。但在此之前，我們需要經歷這場轉型過程，而轉變總是不容易的。我們的陣容有些球員不夠好，有些人薪金過高。但要打造一支完全由我們負責、符合我們願景的球隊，還需要時間。」 傾向興建新球場 奧脫福球場料成歷史 佢更透露即使曼聯當前面臨財務困境，球會領導層傾向於建造新球場，而非翻新奧脫福。他形容新球場將如同「足球界的巴黎鐵塔」，不僅可吸引大量遊客，還將為當地經濟帶來巨大收益。 「我們不會要求政府提供任何資金建設新球場，但我們無法自行負擔周邊的基建成本，因為我們無法為此融資。」他表示，「不過，如果我們建造一座真正具標誌性的新球場，我相信全球10億名曼聯球迷都會想來到曼徹斯特一睹其風采，並為當地經濟創造價值。根據牛津經濟研究院的數據，新球場每年將為英國北部經濟帶來70億英鎊的收益，因為它將成為像巴黎鐵塔一樣的地標，每年有500萬人專程到巴黎參觀。」 原文刊登於 Yahoo 體育