英超｜曼聯球星安東尼涉家暴調查結果出爐　警方證據不足沒有提起訴

巴西新聞報道警方針對安東尼馬菲奧斯（Antony）被兩名前女友的家暴指控的調查已經結束，因沒有明確證據，所以沒有提出起訴。但案件並未被撤銷，因為檢控官仍在調查，不排除有進一步的獨立調查。

涉家庭暴力遭2前女友指控

2023年9月國際賽期間，巴西新聞媒體《UOL》發布了安東尼前女友Rayssa de Freitas的指控，稱安東尼於1月15日在曼徹斯特一家酒店房間用頭撞擊自己，胸部還被打了一拳，導致她頭部被割傷，胸部内的矽膠植入物亦受損，需要進行矯正手術。