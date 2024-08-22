英超｜曼聯球星安東尼涉家暴調查結果出爐　警方證據不足沒有提起訴

巴西新聞報道警方針對安東尼馬菲奧斯（Antony）被兩名前女友的家暴指控的調查已經結束，因沒有明確證據，所以沒有提出起訴。但案件並未被撤銷，因為檢控官仍在調查，不排除有進一步的獨立調查。
涉家庭暴力遭2前女友指控
2023年9月國際賽期間，巴西新聞媒體《UOL》發布了安東尼前女友Rayssa de Freitas的指控，稱安東尼於1月15日在曼徹斯特一家酒店房間用頭撞擊自己，胸部還被打了一拳，導致她頭部被割傷，胸部内的矽膠植入物亦受損，需要進行矯正手術。
另一名前女友33歲的拉娜（Ingrid Lana）在巴西第二大商業電視台網站Record TV上發布了一段短片聲稱在2022年10月，安東尼在位於曼徹斯特的家中，將她「推撞埋牆」，導致頭部受傷。
安東尼全盤否認
雖然前女友們對安東尼提出家庭暴力指控，但安東尼否認了所有指控，亦未曾在巴西或英國被捕或起訴。曼聯回應稱，他們將「嚴肅」對待這些指控，並於去年9月10日就准許安東尼以有薪假的形式去處理指控。安東尼自9月29日起恢復訓練，期間積極配合警方的調查，並於10月初就重返球場。然而，教練滕哈格（Erik ten Hag）在1月份表示，事件影響了安東尼的狀態。
安東尼2022年9月以8,200萬英鎊從阿積士加盟曼聯，成為曼聯隊内第二貴的球員。轉會以來安東尼為曼聯出賽82次，攻入11球。