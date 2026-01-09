英超｜曼聯球迷批拉特克里夫「小丑」　指球會淪為笑柄

英超曼聯解僱領隊艾摩廉（Ruben Amorim）後，再度引發球迷對管理層的不滿，他們計劃在2月1日對富咸的聯賽發起示威。球迷批評球會管理層的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）就像一個無能的小丑，令球會變成馬戲團。
曼聯球迷在作客般尼的聯賽，已舉起標語表達對拉特克里夫的不滿，他們更唱歌揶揄球會共同主席的祖爾格拉沙（Joel Glazer）。曼聯球迷組織1958批評：「從一個接一個的災難中，拉特克里夫就像一個無能的小丑，把球會當成馬戲團。我們在同一層級中，已不是出色的一個，而是成了笑柄。曼聯這幾天可謂極不尋常，令人深感不安。在球場上，我們看到的是一支平庸的球隊，迷失了方向，沒有明確的定位及雄心壯志。而場外，混亂的局面更是雪上加霜。」
球迷指解僱艾摩廉反映球會缺失
對於解僱艾摩廉，組織指：「我們要說明一點，不是要為魯賓（艾摩廉）或是在他麾下的足球辯護。但有更多的問題是不可接受，他的解僱只是再次突顯我們球會的漏弊。」據英國媒體指，曼聯的高級職員為拉特克里夫辯護，指拉特克里夫已自掏腰包，花了2.5億英鎊來投資球會，包括翻新卡靈頓基地，他們指這位英國富商是想帶領球會向前。然而球迷認為，這其實也步之前滕哈格（Erik ten Hag）的後塵，在滕帥花了2億英鎊收購新球員後，僅僅9場就解僱，而今次艾摩廉也在重蹈覆轍。
曼聯的未來賽程相當艱難，他們首先要在下周日（11日）會在足總盃的第3圈對白禮頓，如果輸沒就將再一年沒有冠軍。而曼聯更會在本月17日在奧脫福主場進行曼市打吡。目前據報卡域克（Michael Carrick）及蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）仍是暫代主帥人選，當中蘇斯克查呼聲較高。