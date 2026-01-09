英超｜曼聯球迷批拉特克里夫「小丑」　指球會淪為笑柄

英超曼聯解僱領隊艾摩廉（Ruben Amorim）後，再度引發球迷對管理層的不滿，他們計劃在2月1日對富咸的聯賽發起示威。球迷批評球會管理層的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）就像一個無能的小丑，令球會變成馬戲團。

曼聯球迷在作客般尼的聯賽，已舉起標語表達對拉特克里夫的不滿，他們更唱歌揶揄球會共同主席的祖爾格拉沙（Joel Glazer）。曼聯球迷組織1958批評：「從一個接一個的災難中，拉特克里夫就像一個無能的小丑，把球會當成馬戲團。我們在同一層級中，已不是出色的一個，而是成了笑柄。曼聯這幾天可謂極不尋常，令人深感不安。在球場上，我們看到的是一支平庸的球隊，迷失了方向，沒有明確的定位及雄心壯志。而場外，混亂的局面更是雪上加霜。」