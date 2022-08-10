英超︱曼聯球迷發起抗議　鼓吹杯葛月底「雙紅會」

英超聯賽進入第30個年頭，史上贏過最多英超冠軍的曼聯，上季經歷最差的一個球季之後，球隊再於揭幕戰不敵白禮頓。令曼聯球迷對班主格拉沙家族的不滿再度升溫。曼聯球迷據報已計劃發起如AC米蘭球迷發起的大規模杯葛計劃，以迫使格拉沙家族離開曼聯。

在聯賽揭幕戰前，曼聯球迷已發起大規模抗議，令球會的官方商店被迫關閉。不過，曼聯球迷周二(9日)開始，在Twitter發起新一輪的抗議，呼籲球迷杯葛在本月22日上演的曼聯對利物浦的聯賽大戰。

有關的呼籲是仿傚2015年AC米蘭球迷的行動，當年AC米蘭球迷不滿球會持續下跌的表現，在2015年的3月發起球迷離開，以表達對球會高層削減開支的不滿。而類似行動也曾在西甲的華倫西亞出現。有球迷就在有關帖文留言，呼籲球迷以球隊為先「留在場外」。