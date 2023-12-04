英超｜曼聯百年來首遭紐卡素3連殺 「坦克」無計可施

3負紐記，「坦克」無計！面對傷兵滿營的紐卡素，紅魔曼聯在聖占士公園依然全場無計可施，終以0比1敗走，錄得自1922年1月以來，首次在正式比賽接連3次受挫這支東北軍；主帥滕哈格(Erik te Hag)賽後承認對手表現較優勝，只能在賽後回去好好檢討，準備迎接周中快車大戰車路士。

紐卡素雖然在歐聯跟曼聯，同陷爭出線泥沼，且更傷兵滿營，持續多達10位主力傷、停，但不愧英超主場王(聯同今戰，8戰7勝1負)；今戰硬撼賽前聯賽排名比他們高的曼聯，全場佔上風，終在下半場初段由英格蘭新星翼鋒安東尼哥頓(Anthnoy Gordon)，接應翼衛捷比亞(Kieran Trippier)傳送破網，就此1球取勝；且是繼去年4月英超主場、上月初英聯盃作客後，年內3擒紅魔兼一球不失，頓成紅魔剋星。

相反曼聯聯賽3連勝告終，但其實所遇對手只屬平庸，一遇實力較強對手即變「無牙老虎」，一如3連勝前在主場吞曼城3蛋一戰；今戰單是上半場已要頂住「黑白兵團」14次攻門，有幸保不失。滕哈格賽後亦承認對手技勝一籌，他說：「紐卡素大部分時間比我們出色，落後0比1合理；但尾段我們有力反撲，可惜入球因越位被判詐胡。」