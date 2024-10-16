英超｜曼聯終止費格遜全球大使身分　每年慳逾200萬鎊

不過，自英力士集團（Ineos）老闆拉特克里夫（Jim Ratcliffe）2023年成為曼聯第二大股東，並主管足球事務後，開始一連串控制成本措施，7月事先張揚將裁掉250個職位。可是，讓人意想不到的是，地位崇高的費爵爺竟然成為被裁對象！球迷不禁要問：「使唔使慳成咁？」

曼聯史上最偉大領隊「費Sir」費格遜（Alex Ferguson），2013年從帥位榮休後，獲會方邀請擔任球會大使、總監等職位，據悉，每年領取216萬鎊（約2,200萬港元）酬金，至今已逾10年。曼聯班主格拉沙家族對費Sir尊敬有加，當82歲的老人家是「生招牌」一般，想不到季後將失去「大使」職務。

費格遜欣然接受

費Sir執掌曼聯26年，獲得38個冠軍，一手建立曼聯王朝！費Sir退休後也經常現身奧脫福觀眾席為球隊打氣，亦繼續為尋找接班人提供意見。據悉，拉特克里夫將決定告知費Sir，對方也欣然接受，氣氛十分友好；可見，老人家以大局為重，更不想讓球會形象受損，可謂貫徹「大使」的角色。

紅魔鬼忽變「窮」魔鬼，除了中下層職員受影響，連高層也受到牽連，包括停止使用球會信用卡；去年5月英格蘭足總盃決賽時，也不讓職員免費前往觀戰。然而，與此同時，曼聯卻是今夏轉會支出第二多球隊，合共燒掉2億英鎊；但支出與收獲不符，目前只排在英超下游的14位！