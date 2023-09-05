英超｜曼聯翼鋒安東尼被前女友指控　遭巴西國家隊棄用

巴西媒體在周一（4日）報道，效力曼聯的翼鋒安東尼馬菲奧斯（Antony）涉嫌侵害前女友，令巴西國家隊將其剔除在最新的大軍名單。巴西足協承認需要就安東尼的事件作出調查，而巴西聖保羅以及英國大曼徹斯特警方都已開始調查事件。
巴西的一個媒體UOL在周一報道，安東尼的前女友對他作出指控，指在今年1月15日，他在曼徹斯特的酒店裡，用頭撞向女友並令她頭部受傷，需要接受治療。其女友又指，安東尼曾向她的胸部揮拳，導致體內胸部矽膠的置入物出現破損而需要進行矯正的手術。不過安東尼就在社交媒體作聲明否認：「我可以冷靜地表明，這些指控都是虛構。我已經提出證據，並且還有其他證據，可以證明我是無辜的。我相信警察正進行的調查，可以證明我是清白。」
格連活特被借用至基達菲
英國大曼徹斯特警方督表示，有留意到有關的指控，而調查仍在進行，會在完成後就事件呈交報告。而曼聯方面就未有作出回應。早前，曼聯的青年球員美臣格連活特（Mason Greenwood）因為被女友指控襲擊及性侵，而被球會停止訓練及比賽。在經過一年多時間後，法院因為格連活特女友不作供，以及格連活特與女友和好並結婚。不過因應女權組織的抗議，令曼聯最終還是需要棄用格連活特，並將這位英格蘭射手外借西甲的基達菲。
世界盃南美洲區外圍賽在周五（8日）開始，巴西將會在首場賽事主場迎戰玻利維亞，而下星期會再作客對秘魯。