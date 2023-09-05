英超｜曼聯翼鋒安東尼被前女友指控　遭巴西國家隊棄用

巴西媒體在周一（4日）報道，效力曼聯的翼鋒安東尼馬菲奧斯（Antony）涉嫌侵害前女友，令巴西國家隊將其剔除在最新的大軍名單。巴西足協承認需要就安東尼的事件作出調查，而巴西聖保羅以及英國大曼徹斯特警方都已開始調查事件。

巴西的一個媒體UOL在周一報道，安東尼的前女友對他作出指控，指在今年1月15日，他在曼徹斯特的酒店裡，用頭撞向女友並令她頭部受傷，需要接受治療。其女友又指，安東尼曾向她的胸部揮拳，導致體內胸部矽膠的置入物出現破損而需要進行矯正的手術。不過安東尼就在社交媒體作聲明否認：「我可以冷靜地表明，這些指控都是虛構。我已經提出證據，並且還有其他證據，可以證明我是無辜的。我相信警察正進行的調查，可以證明我是清白。」