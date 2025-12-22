英超｜曼聯聖誕快車作客失利　阿士東維拉創球會逾百年紀錄

阿士東維拉創球會逾百年史上的紀錄，主場憑摩根羅渣士（Morgan Rogers）的梅開二度，以2:1擊敗曼聯。曼聯今場有隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）受傷，預料要休養一段時間。

今年英超的聖誕快車展開，曼聯首先要作客維拉，紅魔在賽前已有6名一隊球員因為各種原因缺陣，包括馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及哈利馬古尼（Harry Maguire）受傷，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）要參加非洲國家盃，卡斯米路（Casemiro）又因為滿黃牌而停賽，而近日引起爭議的明奈（Kobbie Mainoo）賽前亦報稱小腿不適。維拉自11月初不敵利物浦之後，在各項賽事已取得9連勝，包括聯賽擊敗阿仙奴。維拉在45分鐘，先由羅渣士在禁區頂彎入遠柱打開紀錄，不過上半場補時，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）為曼聯半場追平1:1。