英超｜曼聯聖誕快車作客失利　阿士東維拉創球會逾百年紀錄

阿士東維拉創球會逾百年史上的紀錄，主場憑摩根羅渣士（Morgan Rogers）的梅開二度，以2:1擊敗曼聯。曼聯今場有隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）受傷，預料要休養一段時間。
今年英超的聖誕快車展開，曼聯首先要作客維拉，紅魔在賽前已有6名一隊球員因為各種原因缺陣，包括馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及哈利馬古尼（Harry Maguire）受傷，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）要參加非洲國家盃，卡斯米路（Casemiro）又因為滿黃牌而停賽，而近日引起爭議的明奈（Kobbie Mainoo）賽前亦報稱小腿不適。維拉自11月初不敵利物浦之後，在各項賽事已取得9連勝，包括聯賽擊敗阿仙奴。維拉在45分鐘，先由羅渣士在禁區頂彎入遠柱打開紀錄，不過上半場補時，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）為曼聯半場追平1:1。
然而半場般奴費南迪斯傷出，由利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）入替。維拉換邊後又再度領先，羅渣士再次在禁區，同樣的彎向遠柱，在57分鐘令主隊領先2:1。曼聯可用的球員不多，之後也只換入2名年輕小將的積費查（Jack Fletcher）及歷斯（Shea Lacey），最終曼聯未能追平，作客輸1:2。
般奴費南迪斯半場傷出
維拉贏波是球隊自1914年以來首次的10連勝，而球隊以36分在聯賽排第3，距離榜首的阿仙奴3分，而曼聯就以26分排聯賽第7。曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）賽後雖然拒絕談論般奴的傷勢，不過隊友達洛治（Diogo Dalot）就表示：「這是嚴重的。我們不知道有多嚴重，不過當他仍堅持上陣，我們就知他有多堅韌。」艾摩廉就表示：「我不想討論自己控制不了的事。這是軟組織受傷，我想他要錯過一些比賽。我仍未清楚要多久，他是那種永遠保持狀態的人，所以他可能好快康復。」曼聯在之後的「拆禮物日」就會主場對紐卡素。