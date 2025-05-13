曼聯主場以0比2不敵韋斯咸，錄得今季聯賽第17場敗仗，自1992年以來首次取得7場聯賽未嚐一勝劣績。雖然大家都明白，紅魔鬼如今經已將集中力放晒喺5月22日凌晨3時，與熱刺競逐歐霸盃冠軍寶座，但係表現咁差，點對得住買飛入場的曼聯球迷呢？
曼聯聯賽走勢低處未算低
曼聯雖然在歐戰錄得14戰不敗佳績，但今季聯賽表現強差人意。星期日正選陣容出現大幅輪換下，最終輸波而回。曼聯今季暫時一共輸掉17場聯賽，錄得自1973-74球季輸20場聯賽以來，頂級聯賽最差成績。
韋斯咸係今季六支能夠雙殺紅魔鬼嘅其中一隊，其餘球隊包括狼隊、白禮頓、紐卡素、諾定咸森林同熱刺。
約羅或未能出戰歐霸盃決賽
對韋斯咸一仗下半場早段，約羅 (Leny Yoro) 在無同對手接觸、無落地不穩、甚至無相撞情況下傷出，令紅魔球迷非常擔心。
紅魔鬼之所以簽入約羅，就係想佢踢右中堅位置夥拍馬天尼斯 (Lisandro Martínez)。約羅「翻身」速度快、上腳能力好，亦可以覆蓋邊路位置。如果約羅今季提早收咧，領隊艾摩廉 (Ruben Amorim) 就要寄望梳爾可以在歐霸盃決賽踢足90分鐘。
般奴墜後派牌成解決方案？
對韋斯咸一仗中，曼聯中場打極都打唔穿對方防線，只係靠幾下過頭波長傳帶來有限威脅。
般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes) 甚至經常要墜後去到左中堅位置幫手建立攻勢，影響了他在前場應有的進攻表現。紅魔鬼中場已經好耐無一位能夠派牌嘅球員坐鎮，雖然近兩個月卡斯美路 (Casemiro) 表現回勇，但球隊今個夏天要認真諗下，如何加強呢個位置。
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