曼聯主場以0比2不敵韋斯咸，錄得今季聯賽第17場敗仗，自1992年以來首次取得7場聯賽未嚐一勝劣績。雖然大家都明白，紅魔鬼如今經已將集中力放晒喺5月22日凌晨3時，與熱刺競逐歐霸盃冠軍寶座，但係表現咁差，點對得住買飛入場的曼聯球迷呢？

曼聯聯賽走勢低處未算低

曼聯雖然在歐戰錄得14戰不敗佳績，但今季聯賽表現強差人意。星期日正選陣容出現大幅輪換下，最終輸波而回。曼聯今季暫時一共輸掉17場聯賽，錄得自1973-74球季輸20場聯賽以來，頂級聯賽最差成績。