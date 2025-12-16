英超｜曼聯與般尼茅夫演入球騷　主場遭4:4迫和

英超曼聯又再失分，球隊在多次領先之下以4:4與般尼茅夫踢平4:4，紅魔鬼只能取得1分排聯賽的第6位，不過般尼茅夫就7場不勝排13。而曼聯年輕中場明奈（Kobbie Mainoo）的兄長就穿上T裇在球場為弟弟抗議。 之前兩季主場都吞般尼茅夫3蛋，紅魔再次在奧脫福出戰，13分鐘先由阿密特迪亞路（Amad Diallo）把握對手門將出迎撲空，門前頂入為球隊領先。不過曼聯的領先優勢在40分鐘被安東尼施美安（Antoine Semenyo）把握機會在右路推入禁區為般尼茅夫追平。曼聯上半場補時，有卡斯米路（Casemiro）接應角球在尾柱頂入，半場曼聯領先2:1。

然而換邊後僅1分鐘，法蘭斯高艾雲尼遜（Evanilson）接應隊友傳送，禁區頂為般尼茅夫再度追平。曼聯6分鐘後更首次落後，馬科斯達華利亞（Marcus Tavernier）的罰球射遠柱彈地，讓曼聯的辛尼拉文斯（Senne Lammens）鞭長莫及，客隊首度反先。在77分鐘，輪到曼聯有罰球機會，隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射遠柱上角，為曼聯追平3:3。2分鐘後曼聯一次快速反擊，雖然般尼茅夫球員禁區截住傳中，但皮球落在馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）面前，令主隊紅魔再度領先4:3。不過曼聯的優勢在5分鐘後又消失，19歲的高洛比（Eli Junior Kroupi）把握隊友前場迫失迪亞路的控球，禁區為般尼茅夫追平4:4。 艾摩廉：需要更懂隨機應變 曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在賽後表示：「這是一場有趣的比賽，我們開始是真的不錯，在上半場做得很好，賽果卻是完全不同。我們失去了集中，讓他們入到2球，不過我們之後有取回比賽的主導，我們再入2球，然後我們應該保住這賽果。我們要明白不要再讓這種事情發生，要冷靜去終結比賽。這場比賽有很多好的東西，也有很多東西需要努力。」

明奈兄長入場抗議 他續說：「我們有些時候在細節上未能贏波，因為後防4個、3個或是5個。這都是我們要注意的細節，了解比賽的時機。你需要更懂隨機應變，因為今日對上一隊很好的球隊，我們創造了不少機會去贏這場比賽。我們今日要專注於表現，與對上2場的主場不同，這都是我們需要關注的，這賽果雖然一樣只有1分，這是失望的，不過那表現是完全不同了。」 另外被艾摩廉放在後備的邁奴，雖然一直有指他希望在1月轉會尋找機會，希望借至意甲拿玻里，但紅魔方面不願意放人。其兄長在比賽中穿上「釋放明奈（free Kobbie Mainoo）」的T裇入場。明奈今場在61分鐘後備登場。