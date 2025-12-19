英超｜曼聯般奴指兩度想離隊　留下仍想爭奪錦標

英超曼聯的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），早前在葡萄牙國家隊的訪問中指紅魔今夏曾迫使他離隊轉投沙特阿拉伯，而這位中場球員在日前再接受曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）訪問，指自己有2次機會離隊，不過最後因為覺得可以留下來為曼聯奪標而留低。 般奴費南迪斯在日前接受了里奧的網台訪問，般奴表示：「明顯，當我說到要贏得錦標，我就留在這裡。因為我認為我仍然可以在這裡獲得錦標。如果我不留下來，是球會告訴我，我們的目標不再是盡最大努力維持我們最高的水平，以及重奪那些錦標，重新成為我們球會以往的模樣。因為如果這不再是目標，那就，是的，我不會留在這裡。」

般奴：本來可以走一條不同的路 般奴續指：「不過，因為我知道球會的目標仍是返回他們想要的位置，而那也是我希望球會能做到的，這也是我當初加盟的原因。所以只要我可以幫到球會返回那裡，就全部都是我想要得到的。」他又表示：「當我來到球隊時，除了這裡的熱情及對球會的熱愛之外，我認為我的忠誠在球會最困難的時間體現了這一點，我曾2次想要離開。球會那時說：『不要離開，我們需要你』，然後我說：『可以，你給我甚麼，我也給你甚麼。」

般奴再指出：「明顯我覺得在那段時間，在球會沒得到預期的成績，因為我想要贏得錦標而我沒有贏得我應有的數量。不過同一時間，我認為一切我為球會做的事都仍然非常重要，我並不是要貶低其他球員在這裡所做的一切。我認為在我們最艱難的時候，我一直留在球隊，而我希望球會內的每個人都意識到了這一點，因為我當時獲得的機會非常好。所以我很清楚，我本來可以走一條不同的路。我本來可以走另一條路，或許能贏得更多錦標，讓更多人以不同的方式談論我，因為我的獎盃櫃已經有很多獎牌。“所以，現在人們更多是把贏得或失去多數獎盃來衡量球員水平的高低。」