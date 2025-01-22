英超｜曼聯艾摩廉傳賽後更衣室大發雷霆　反檯兼打爆電視機

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在周日（19日）聯賽不敵白禮頓後，在記者會上批這可能是曼聯史上最差的一隊。在英國媒體的報道，表示這位葡萄牙教頭早在更衣室內已向紅魔眾星發炮，其間有傳反檯及打爛了一部電視機。

英國媒體報道，艾摩廉早在離開更衣室出席記者會之前，已在奧脫福球場的更衣室內向球員們發炮。根據報道指，他打爛了更衣室內的一部電視機的螢幕。反映了葡萄牙人在接手紅魔後的失望及無奈。而事實上在之後的記者會，他仍表達對曼聯球員的不滿，當中包括指他們可能是曼聯史上最差的一隊。有網民就透過賽後記者會的影片，發現艾摩廉右手的食指出現傷口，懷疑是他用手打爆電視造成。