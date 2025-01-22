英超｜曼聯艾摩廉傳賽後更衣室大發雷霆　反檯兼打爆電視機

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在周日（19日）聯賽不敵白禮頓後，在記者會上批這可能是曼聯史上最差的一隊。在英國媒體的報道，表示這位葡萄牙教頭早在更衣室內已向紅魔眾星發炮，其間有傳反檯及打爛了一部電視機。
英國媒體報道，艾摩廉早在離開更衣室出席記者會之前，已在奧脫福球場的更衣室內向球員們發炮。根據報道指，他打爛了更衣室內的一部電視機的螢幕。反映了葡萄牙人在接手紅魔後的失望及無奈。而事實上在之後的記者會，他仍表達對曼聯球員的不滿，當中包括指他們可能是曼聯史上最差的一隊。有網民就透過賽後記者會的影片，發現艾摩廉右手的食指出現傷口，懷疑是他用手打爆電視造成。
批球員未有效執行戰術
艾摩廉賽後在記者會指：「對手在很多的細節上比我們好。我只是來這幫助球員們，不過我們需要明白，我們在不斷打破最壞的紀錄。」艾摩廉又指，球隊的最壞狀況可能仍未結束：「我知道現階段是很難放入一套全新的想法，不過當你不斷輸波時，這就更困難。所以我為甚麼會就我們要承受挫折，因為我會繼續這樣做，無論如何我都不會改變。」
他批評球員比賽期間沒有效執行戰術要求：「每個人都在改變自己位置，這是我要再見到的。我們可以輸，但要維持自己個位置。我們要嘗試取得控球權，但有些球員太焦急，這是不能接受。我知道我們可以成功，不過我們現在要為生存而戰，我不是緊張，我們現在就要面對護級。」