英超的曼徹斯特打吡迎來再一次的改變，自費格遜（Sir Alex Ferguson）以來，從沒有一位曼聯領隊可以首次帶兵就擊敗曼城，而艾摩廉（Ruben Amorim）終打破這紀錄，帶領曼聯在2分鐘內連入2球，反勝曼城。除了是艾摩廉首次在曼市打呲贏波之外，也是他今季內兩次擊敗哥迪奧拿（Pep Guardiola）。 在費格遜之後的每一位曼聯新領隊，在首次帶領紅魔出戰打呲都不敵曼城。在今次作客伊蒂哈德球場，曼聯還是先處於落後的一隊。加華度爾（Josko Gvardiol）把握隊友傳中省中對手彈高，遠柱在無人看管下頂入，在36分鐘為曼城打開紀錄。然而近10場比賽輸8場的曼城，在第11場依舊頹勢。在88分鐘先因為馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）的回傳失誤，被阿密特迪亞路（Amad Diallo）截到，推過曼城門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）後，因為角度太窄而修正，趕回防的馬菲奧斯紐尼斯錯上加錯將他踢跌，曼聯獲得12碼。般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入，為紅魔率先追平。之後迪亞路再接應利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）的長傳，先挑過艾達臣再窄位射入，在90分鐘反勝曼城。

哥迪奧拿：是我的不足 曼聯贏波之後，在聯賽仍排第13位，而曼城就排第5，與榜首的利物浦差距已拉開9分，而且多打一場。近11場藍月亮僅1勝1和輸9場，哥迪奧拿賽後指自己近期睡得也不好，他指：「我沒太多可以說，不需要辯解。曼聯有難以置信的毅力，我們兩季都輸不到8場，我們不能為此辯護。這是一支大球會，當你輸8場，一定出現了問題。他可以說賽程很艱辛或是球員受傷，但不是。我是領隊，是我不有不足，這很簡單。我需要尋找方法向他們講解，去訓練他們我們需要的打法，去接我們需要的方向壓迫。是我不夠好，我沒有做好自己，這是事實。」 他續說：「我在這裡，是我的責任。對我來說，要拿我們因為這動作不好或是球員或這情況問題作藉口很簡單，不過足球是團體運動。我絕對確信我所說的，就是我不夠好去尋找方法讓他們可以覺得舒服，無論是身體還是心態。我非常渴望這樣，而我在這不斷在嘗試，但這說是現實。」

修咸頓吞熱刺5蛋後炒領隊 至於同日稍後的另一場比賽，熱刺作客以5:0大勝榜尾的修咸頓。占士麥迪臣（James Maddison）開賽40秒已為熱刺打開紀錄，加上孫興民在12分鐘及古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）在14分鐘再下一城，令熱刺未到15分鐘已3球在手。而柏比沙亞（Pape Sarr）在25分鐘建功，加上麥迪臣補時梅開二度，帶領熱刺在半場領先5球。下半場雙方再沒有紀錄下，熱刺大勝5:0。賽後修咸頓宣布解僱主帥的羅素馬田（Russell Martin），聖徒今季回歸英超的16場比賽輸到第13分，聯賽榜以5分墊底。而同日的稍早時間，狼隊亦解僱主帥的奧尼爾（Gary O'Neil）。 另外，車路士亦在主場，以2:1擊敗賓福特。藍戰士再贏一場後，聯賽以34分排第2位，落後利物浦僅2分，不過仍多打一場。