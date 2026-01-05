熱門搜尋:
體育
2026-01-05 18:10:00

英超｜曼聯艾摩廉與高層分歧　終被解僱（更新）

曼聯主帥艾摩廉。(路透社)

【18:10更新】據英國天空體育報道，艾摩廉今早（5日）與曼聯體育總監的韋確斯（Jason Wilcox）及行政總裁比拿達（Omar Berrada）會面後，決定解除艾摩廉的職務，而艾摩廉已離開曼聯的卡靈頓基地，並將由費查（Darren Fletcher）帶領周三（7日）對般尼聯賽。

費查領軍鬥般尼

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在球隊賽和列斯聯之後，指他不是來當教練，而是領隊，並希望球會高層「做好自己工作」。令葡萄牙人在紅魔的前境蒙上陰霾。

在紅魔與列斯賽和1:1後，艾摩廉被問及他在周五的說法時表示：「我發現你們所有東西都是接收經篩選過的訊息。我來這裡是當曼聯的領隊，而不是曼聯的教練，這要說清楚。我知道我名氣不及杜曹（Thomas Tuchel）、不及干地（Antonio Conte）也不及摩連奴（Jose Mourinho），不過我就是曼聯領隊，這情況持續了18個月，而這直到董事會決定改變為止。」

他續指：「我會做好我的工作，而每個部門，包括球探方面，體育總監，需要做好他們的工作。我做好自己的事情18個月了，然後我們就一起看着。所以這就是我的觀點，我想結束這一切，不過我不是打算要離開。我會繼續工作直至有其他人來取代我。」

費查（Darren Fletcher）將成曼聯暫代領隊。

