英超｜曼聯艾摩廉與高層分歧　終被解僱（更新）

【18:10更新】據英國天空體育報道，艾摩廉今早（5日）與曼聯體育總監的韋確斯（Jason Wilcox）及行政總裁比拿達（Omar Berrada）會面後，決定解除艾摩廉的職務，而艾摩廉已離開曼聯的卡靈頓基地，並將由費查（Darren Fletcher）帶領周三（7日）對般尼聯賽。

費查領軍鬥般尼

曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在球隊賽和列斯聯之後，指他不是來當教練，而是領隊，並希望球會高層「做好自己工作」。令葡萄牙人在紅魔的前境蒙上陰霾。