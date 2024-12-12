英超｜曼聯艾摩廉認為辭退安斯禾夫時機不對　料1月開始大清洗

英超的曼聯抵達捷克備戰對柏辛域陀尼亞的歐霸盃聯賽階段賽事。而紅魔的主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在當地的賽前記者會上，被問到球會體育總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被辭退的消息時，他直言：「不是最佳時機」，但他認為在拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）的未來計劃仍未有脫軌。

擔任曼聯體育總監僅5個月的安斯禾夫，在周日（8日）宣布離職，艾摩廉在記者會上回應時表示：「首先我想說的是，由第一日開始，我就感覺到管理層的強大支持，從（行政總裁）比拿達（Omar Berrada）、（技術總監）韋確斯（Jason Wilcox）到安斯禾夫都是如此。不過這就是足球有時會發生的事。這在與球員及教練都會發生，我知道這不是最好的時刻，不過更重要是我們繼續在自己的軌道上。這路徑對所有人都很清晰，我想這是在足球世界會發生到的。」