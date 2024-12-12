英超｜曼聯艾摩廉認為辭退安斯禾夫時機不對　料1月開始大清洗

英超的曼聯抵達捷克備戰對柏辛域陀尼亞的歐霸盃聯賽階段賽事。而紅魔的主帥艾摩廉（Ruben Amorim）在當地的賽前記者會上，被問到球會體育總監安斯禾夫（Dan Ashworth）被辭退的消息時，他直言：「不是最佳時機」，但他認為在拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）的未來計劃仍未有脫軌。
擔任曼聯體育總監僅5個月的安斯禾夫，在周日（8日）宣布離職，艾摩廉在記者會上回應時表示：「首先我想說的是，由第一日開始，我就感覺到管理層的強大支持，從（行政總裁）比拿達（Omar Berrada）、（技術總監）韋確斯（Jason Wilcox）到安斯禾夫都是如此。不過這就是足球有時會發生的事。這在與球員及教練都會發生，我知道這不是最好的時刻，不過更重要是我們繼續在自己的軌道上。這路徑對所有人都很清晰，我想這是在足球世界會發生到的。」
他續說：「我從第一日到來就感受到所有人的支持，一個人的離開不會改變甚麼。最重要是我們的視野很明確，這不會受一個人離開而改變。」據報韋確斯將會接手招攬團隊的工作，而外國媒體指曼聯已準備在1月出售多位一隊球員以籌措資金重建球隊。
拉舒福特成重點放售目標
根據多個英國媒體指出，曼聯其中一個會出售的球員，可能是27歲的英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）。英國《每日郵報》指，曼聯將「福仔」的標價定在約4,000萬英鎊，但估計可能在1月的時候不會收到合適報價。由於英超的財務穩定條款下，球會需要出售球員來維持收支穩定，故曼聯有必要賣出球員來為艾摩廉增兵。而由於拉舒福特是曼聯的青訓產品，故拉舒福特的轉會費會全數計入有關的收入。據報道指出，除了拉舒福特外，曼聯對隊中逾半的主力都可在合適價錢下出售，消息更稱：「現實是所有人都在掛牌。」
消息又指，曼聯有打算為艾摩廉留下的包括阿密特迪亞路（Amad Diallo）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）及文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）。至於邁奴（Kobbie Mainoo）、阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）及約羅（Leny Yoro）都是曼聯不希望賣走的明日之星。而包括基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、域陀連迪路夫（Victor Lindelof）及莊尼伊雲斯（Jonny Evans）及湯希頓（Tom Heaton）的合約都會在今季尾到期，而當中馬古尼曼聯仍有續約1年的條款。