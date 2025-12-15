英超｜曼聯艾摩廉認球隊成績差　不過批「名宿」缺乏資訊妄下判斷

曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim），在球隊對般尼茅夫的賽前，終於「抵唔住頸」回應昔日曼聯名將對球隊的批評。他承認球隊的表現未如預期，但是這些「名宿」卻在沒有資料之下對球隊「說三道四」。

艾摩廉上任至今仍受到不少作為球評的前曼聯名將，如史高斯（Paul Scholes）、畢特（Nicky Butt）、加利尼維利（Gary Neville）及堅尼（Roy Keane）等的批評。當中史高斯指艾摩廉不是「適當人選」以及「不了解球會」。艾摩廉在賽前也開腔回應這些說法：「我覺得這很正常。我認為現實是我，作為曼聯領隊，我覺得我們未發揮出應有水準，我們應該可以得到更多分數，特別是今季，所以我覺得這很自然。」他續說：「有關他們沒有所有的資訊，他們把曼聯看成他們效力時候的模樣，永遠都會贏的，所以他們很難看到現在球會的處境。」