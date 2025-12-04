英超｜曼聯艾摩廉說為保護自己及家人　不會看社交媒體

英國廣播公司（BBC）在日前進行了調查，指在上月單一個周末，在社交平台上就發現超過2,000條極端的社交平台訊息及帖文，當中針對英超以及女子超級聯賽球員及領隊，包括死亡、強姦等威脅。曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）被問及事件，他稱為了保護自己及家人，所以不會閱讀這些社交平台訊息。

艾摩廉接受BBC訪問表示：「正常而言，在任何職業都會遇到這種情況。我不會閱讀它，我保護自己，在他們討論曼聯時我都不會看電視，不是因為我不同意，甚至很多時我都認同，不過這是對我健康有好處。我覺得作為教練已很足夠，我不需要其他的情緒，這是唯一，也就是別無他法去保護自己。」艾摩廉說：「我失去了賺贊助商錢的機會，在Instagraｍ我可能賺很多錢，不過在我要保護家人及日常生活，一點美元或英鎊的價值都及不上。沒有人在輸波以及表現差的時候比我更艱困，現在被攻擊真的很平常，所以這是在世界上生存之道。」