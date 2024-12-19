英超｜曼聯艾摩廉開腔留拉舒福特　車路士信梅迪歷無辜

英超的曼聯盛傳想賣走隊中的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）套現，而「福仔」日前表示願意接受新的挑戰。不過紅魔主教練的艾摩廉（Ruben Amorim）在聯賽盃的記者會指，曼聯有拉舒福特會較好，似乎有意留用這位英格蘭翼鋒。 上仗曼徹斯特打吡大膽地棄用拉舒福特以及阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho），卻令曼聯成功反勝同市宿敵的曼城。也令拉舒福特在曼聯的前途引起了猜測，而這位27歲的英格蘭翼鋒周二（17日）更表示「已準備接受新挑戰和走出下一步」，令外界懷疑他已準備離隊。艾摩廉就表示：「我不會說未來的事，我們討論現在。這樣的大球會需要富天賦的球員，而他就是那種天賦的球員。所以他只需要有最高水平的表現，這是我所關心的。我想幫助馬古斯（拉舒福特）。」

對於拉舒福特的「新挑戰」，艾摩廉指：「我認為這是正確的，我們在這裡就面對新挑戰，這是很艱難的。對我而言，這是足球的最大挑戰，因為我們處於極困難的處境，我已說過這是世界上其中一支最大的球會。我真的希望所有我旗下的球員都準備好這新的挑戰。」他又指球會嘗試以不同的方式去幫助拉舒福特尋回以往的最佳水準。他說：「沒有甚麼改變，我們仍相信馬古斯。這很難向你們解釋我之後會做甚麼。」他指：「這狀況很難去回應，如果我很重視，它會成為報紙大標題，如果我說不是問題，這又降低我的標準。」不過他認為，拉舒福特有疑問，應先向他查詢。

熱刺普斯迪古路：做領隊難過做首相 曼聯在周四（19日）晚會在聯賽盃八強對熱刺，熱刺主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）就指，在英超做領隊難過做首相。他說：「這份工作是我人生最難的工作。他可以談政治，不過這比任何職業都難做。這工作的任命和時間，現在代表你有多投入，很少人走出來沒有遇挫折。」他又打趣說，做領隊難過首相：「是的，他需要多久才進行選舉？我每星期一次。我們每星期都要面對選舉，是你留低還是要走。我們還失去了社會的尊重，在我們還在位之時，人們就已經列出誰會來取代他的名字。在社會上，我們很快就把他們拋入垃圾桶，然後很快就再上路，沒有人再理會他們。我不知道這是不是好方法，還是這已是最好的方法。」

另外，車路士的領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）就表示，相信隊中的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）的藥檢呈陽性一事是無辜的，他表示：「我們支持邁希利路（梅迪歷），並信任邁希利路。球會、教練組以及所有在訓練場內的人，我們都支持及信任邁希利路。我想他會回來，不過我們不知道何時，但可以肯定他會回來。」