帶領曼聯4場比賽保持不敗後，前名將的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）獲證實「冇得留低」，將與夏基（Rene Hake）等助攻離隊。而艾摩廉（Ruben Amorim）已抵達卡靈頓接手球隊的訓練。

葡萄牙領隊的艾摩廉在周一飛抵卡靈頓的訓練中心，正式接手曼聯的主教練工作。而艾摩廉亦確定不留用早前擔當臨時領隊的「雲佬」雲尼斯達萊，曼聯在聲明表示：「魯迪（雲尼斯達萊）是，永遠都是，曼聯的傳奇。我們感激他對球會的奉獻，以及他在球隊的工作態度，他在奧脫福永遠都會受到歡迎。」除了雲佬之外，在夏天與雲佬一同加盟的荷蘭教練夏基，還有滕哈格的兩位荷蘭助教會一起離隊。不過曼聯青訓產品的費查（Darren Fletcher），會留任作為青年軍與一隊的連繫。