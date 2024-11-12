英超｜曼聯艾摩廉領新教練團入主　雲尼斯達萊功成身退

帶領曼聯4場比賽保持不敗後，前名將的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）獲證實「冇得留低」，將與夏基（Rene Hake）等助攻離隊。而艾摩廉（Ruben Amorim）已抵達卡靈頓接手球隊的訓練。
葡萄牙領隊的艾摩廉在周一飛抵卡靈頓的訓練中心，正式接手曼聯的主教練工作。而艾摩廉亦確定不留用早前擔當臨時領隊的「雲佬」雲尼斯達萊，曼聯在聲明表示：「魯迪（雲尼斯達萊）是，永遠都是，曼聯的傳奇。我們感激他對球會的奉獻，以及他在球隊的工作態度，他在奧脫福永遠都會受到歡迎。」除了雲佬之外，在夏天與雲佬一同加盟的荷蘭教練夏基，還有滕哈格的兩位荷蘭助教會一起離隊。不過曼聯青訓產品的費查（Darren Fletcher），會留任作為青年軍與一隊的連繫。
迪歷特指艾摩廉面對大挑戰
曼聯的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）就指，艾摩廉接手的重要挑戰，將是他要讓所有人適應他的戰術改變，他指：「我想後面3個或4個，基本上都是一樣，唯一重點是球隊如何設置。你可以打3個後衛，不過如果一切不協調，所有人都只在做自己工作，這會變得很困難，在4後衛也是同樣狀況。這將是訓練員的最大挑戰，讓所有人有同樣意識，大家在同一狀態去改進球隊及球員。」
至於曼聯中場的卡斯米路（Casemiro）需要回國家隊效力，他表示：「我們還未有傾談，不過所有人都與他談得來。重要是，他很誠懇，忠誠。我們不能忽視他對士砵亭的改變，我們都知道士砵亭贏過很多錦標，讓球隊改變並贏得冠軍，他已經證明了這些，並贏了很多。我想這會是很好的模範，讓所有人知如何成長，大家都要去學。我想這是幫助我們成長至重回聯賽榜前列的方法。」