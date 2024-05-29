英超｜曼聯英力士稱會找到滿足歐洲賽資格

英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下的英力士，因為擁有曼聯27.7%的股權及法甲尼斯的控制權，基於歐洲足協（UEFA）的規條，只有一支球隊可以出戰歐霸盃，而另一隊就需要降級至歐協聯，英力士就對此發出聲明，表示球隊會在7月新一季歐洲賽展開前有解決方法。
曼聯在贏得足總盃後，獲得來季的歐霸盃參賽資格，然而由於英力士同時擁有曼聯及尼斯股權，根據歐洲足協規條，只有一隊能出戰歐霸，另一隊就要轉戰歐協聯，而由於曼聯在英超排第8，相反尼斯是法甲第5名，故尼斯可以繼續出戰歐霸盃。集團就有關問題發聲明：「我們留意到兩間球會的立場，並直接與歐洲足協商討當中。我們有信心我們來季有前往歐洲賽的道路。」英力士同時還持有另一支瑞士球會的洛桑體育會，不過該隊今季沒有歐洲賽資格。
曼城同樣面對同樣處境
過去其實並不止曼聯有出現有關問題，比利時的聖基萊斯聯及英超的白禮頓，在去季因為同樣由同一老闆擁有而需要改變股權，至於阿士東維拉也因為與葡萄牙的甘馬雷斯需要解決擁有權問題。而來季除曼聯，同城的曼城與西班牙的基羅納，也因為同由城市足球集團擁有，而面臨同樣的處境，不過曼城因為在英超獲冠軍，意味降級可是基羅納。
另外，曼聯一直有傳會辭去主帥滕哈格（Erik ten Hag）最近亦可能出現變數，據報英力士對曼聯今季的表現報告不會在本周內完成，可能讓滕帥仍有機會留隊。而車路士據報在普捷天奴（Mauricio Pochettino）離任後，可能找來李斯特城的馬利斯卡（Enzo Maresca）接手，並準備與藍戰士簽約5年，不過一切仍有待車路士的官方公布。至於來季升班的李城，有傳會找西布朗的哥巴蘭（Carlos Corberan）代替。