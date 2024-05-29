英超｜曼聯英力士稱會找到滿足歐洲賽資格

英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下的英力士，因為擁有曼聯27.7%的股權及法甲尼斯的控制權，基於歐洲足協（UEFA）的規條，只有一支球隊可以出戰歐霸盃，而另一隊就需要降級至歐協聯，英力士就對此發出聲明，表示球隊會在7月新一季歐洲賽展開前有解決方法。

曼聯在贏得足總盃後，獲得來季的歐霸盃參賽資格，然而由於英力士同時擁有曼聯及尼斯股權，根據歐洲足協規條，只有一隊能出戰歐霸，另一隊就要轉戰歐協聯，而由於曼聯在英超排第8，相反尼斯是法甲第5名，故尼斯可以繼續出戰歐霸盃。集團就有關問題發聲明：「我們留意到兩間球會的立場，並直接與歐洲足協商討當中。我們有信心我們來季有前往歐洲賽的道路。」英力士同時還持有另一支瑞士球會的洛桑體育會，不過該隊今季沒有歐洲賽資格。