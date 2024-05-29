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體育
2024-05-29 15:03:22

英超｜曼聯英力士稱會找到滿足歐洲賽資格

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拉特克里夫旗下的英力士因同時擁有尼斯及曼聯股權影響出戰歐洲的資格。(路透社)

拉特克里夫旗下的英力士因同時擁有尼斯及曼聯股權影響出戰歐洲的資格。(路透社)

英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下的英力士，因為擁有曼聯27.7%的股權及法甲尼斯的控制權，基於歐洲足協（UEFA）的規條，只有一支球隊可以出戰歐霸盃，而另一隊就需要降級至歐協聯，英力士就對此發出聲明，表示球隊會在7月新一季歐洲賽展開前有解決方法。

曼聯在贏得足總盃後，獲得來季的歐霸盃參賽資格，然而由於英力士同時擁有曼聯及尼斯股權，根據歐洲足協規條，只有一隊能出戰歐霸，另一隊就要轉戰歐協聯，而由於曼聯在英超排第8，相反尼斯是法甲第5名，故尼斯可以繼續出戰歐霸盃。集團就有關問題發聲明：「我們留意到兩間球會的立場，並直接與歐洲足協商討當中。我們有信心我們來季有前往歐洲賽的道路。」英力士同時還持有另一支瑞士球會的洛桑體育會，不過該隊今季沒有歐洲賽資格。

滕哈格與拉特克里夫在足總盃頒獎台上握手。(路透社)

滕哈格與拉特克里夫在足總盃頒獎台上握手。(路透社)

曼城同樣面對同樣處境

過去其實並不止曼聯有出現有關問題，比利時的聖基萊斯聯及英超的白禮頓，在去季因為同樣由同一老闆擁有而需要改變股權，至於阿士東維拉也因為與葡萄牙的甘馬雷斯需要解決擁有權問題。而來季除曼聯，同城的曼城與西班牙的基羅納，也因為同由城市足球集團擁有，而面臨同樣的處境，不過曼城因為在英超獲冠軍，意味降級可是基羅納。

另外，曼聯一直有傳會辭去主帥滕哈格（Erik ten Hag）最近亦可能出現變數，據報英力士對曼聯今季的表現報告不會在本周內完成，可能讓滕帥仍有機會留隊。而車路士據報在普捷天奴（Mauricio Pochettino）離任後，可能找來李斯特城的馬利斯卡（Enzo Maresca）接手，並準備與藍戰士簽約5年，不過一切仍有待車路士的官方公布。至於來季升班的李城，有傳會找西布朗的哥巴蘭（Carlos Corberan）代替。

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