英超｜曼聯落實與滕哈格續約　拉舒福特或率先被賣走迪歷特傳加盟

英超球會曼聯在周四（4日），落實與主帥的滕哈格（Erik ten Hag）續約一年，至2026年。去季為紅魔爆冷擊敗同市的曼城贏得足總盃冠軍，季後一度有傳球會老闆拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）向其開刀，甚至稱會以英格蘭主帥的修夫基（Gareth Southgate）接替，不過最後還是確定由滕帥繼續領魔。

曼聯在周四公布與荷蘭籍的滕哈格續約，在球會的聲明中，滕帥稱：「我很高興與球會達成協議，並會繼續與球會工作。回看過去的兩年，我們可以自豪地回顧兩個獎盃，以及很多例子證明在我加盟後的進步。」而滕帥又指，他們都清楚，球隊仍有很多地方需要繼續努力。上季曼聯僅得聯賽第8，若非足總盃冠軍就連來季的歐洲賽資格都失去，也因此一度引起新入主的老闆拉特克里夫有意換帥。