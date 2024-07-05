英超｜曼聯落實與滕哈格續約　拉舒福特或率先被賣走迪歷特傳加盟

英超球會曼聯在周四（4日），落實與主帥的滕哈格（Erik ten Hag）續約一年，至2026年。去季為紅魔爆冷擊敗同市的曼城贏得足總盃冠軍，季後一度有傳球會老闆拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）向其開刀，甚至稱會以英格蘭主帥的修夫基（Gareth Southgate）接替，不過最後還是確定由滕帥繼續領魔。
曼聯在周四公布與荷蘭籍的滕哈格續約，在球會的聲明中，滕帥稱：「我很高興與球會達成協議，並會繼續與球會工作。回看過去的兩年，我們可以自豪地回顧兩個獎盃，以及很多例子證明在我加盟後的進步。」而滕帥又指，他們都清楚，球隊仍有很多地方需要繼續努力。上季曼聯僅得聯賽第8，若非足總盃冠軍就連來季的歐洲賽資格都失去，也因此一度引起新入主的老闆拉特克里夫有意換帥。
在主帥落實不變，曼聯已開始組軍方向。英國媒體就指上季被指表現「懶散」的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）是球隊頭號清理的名單，而球會將其標價為8,000萬英鎊，但有傳最低可接受6,000萬英鎊的轉會費。另外在招兵方面，曼聯傳將獲得荷蘭守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt），並已獲拜仁慕尼黑的同意。至於曼聯據報計劃裁減250個職位。